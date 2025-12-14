SinyallerBölümler
Ahmad Rustian

RustianID

0 inceleme
9 hafta
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
128
Kârla kapanan işlemler:
62 (48.43%)
Zararla kapanan işlemler:
66 (51.56%)
En iyi işlem:
133.02 USD
En kötü işlem:
-100.40 USD
Brüt kâr:
3 324.67 USD (141 653 pips)
Brüt zarar:
-2 581.40 USD (96 364 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (766.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
766.57 USD (9)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
0.88
Alış işlemleri:
97 (75.78%)
Satış işlemleri:
31 (24.22%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
5.81 USD
Ortalama kâr:
53.62 USD
Ortalama zarar:
-39.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-223.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-325.70 USD (5)
Aylık büyüme:
-37.21%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.10 USD
Maksimum:
840.92 USD (57.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 110
EURGBP 6
AUDJPY 5
USDCHF 2
GBPUSD 1
CADJPY 1
CHFJPY 1
NZDUSD 1
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 784
EURGBP 11
AUDJPY -19
USDCHF -73
GBPUSD -5
CADJPY 12
CHFJPY -27
NZDUSD 39
USDJPY 22
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 45K
EURGBP 559
AUDJPY -306
USDCHF -541
GBPUSD -500
CADJPY 203
CHFJPY -400
NZDUSD 420
USDJPY 366
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +133.02 USD
En kötü işlem: -100 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +766.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -223.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

This is my portfolio regarding forex trading
2025.12.14 11:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
