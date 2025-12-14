- Büyüme
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
128
Kârla kapanan işlemler:
62 (48.43%)
Zararla kapanan işlemler:
66 (51.56%)
En iyi işlem:
133.02 USD
En kötü işlem:
-100.40 USD
Brüt kâr:
3 324.67 USD (141 653 pips)
Brüt zarar:
-2 581.40 USD (96 364 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (766.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
766.57 USD (9)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
0.88
Alış işlemleri:
97 (75.78%)
Satış işlemleri:
31 (24.22%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
5.81 USD
Ortalama kâr:
53.62 USD
Ortalama zarar:
-39.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-223.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-325.70 USD (5)
Aylık büyüme:
-37.21%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.10 USD
Maksimum:
840.92 USD (57.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|110
|EURGBP
|6
|AUDJPY
|5
|USDCHF
|2
|GBPUSD
|1
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|NZDUSD
|1
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|784
|EURGBP
|11
|AUDJPY
|-19
|USDCHF
|-73
|GBPUSD
|-5
|CADJPY
|12
|CHFJPY
|-27
|NZDUSD
|39
|USDJPY
|22
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|45K
|EURGBP
|559
|AUDJPY
|-306
|USDCHF
|-541
|GBPUSD
|-500
|CADJPY
|203
|CHFJPY
|-400
|NZDUSD
|420
|USDJPY
|366
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +133.02 USD
En kötü işlem: -100 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +766.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -223.79 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 23
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
Tusar-Main
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
This is my portfolio regarding forex trading
İnceleme yok