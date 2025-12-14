- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
128
Profit Trade:
62 (48.43%)
Loss Trade:
66 (51.56%)
Best Trade:
133.02 USD
Worst Trade:
-100.40 USD
Profitto lordo:
3 324.67 USD (141 653 pips)
Perdita lorda:
-2 581.40 USD (96 364 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (766.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
766.57 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
0.88
Long Trade:
97 (75.78%)
Short Trade:
31 (24.22%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
5.81 USD
Profitto medio:
53.62 USD
Perdita media:
-39.11 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-223.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-325.70 USD (5)
Crescita mensile:
-37.21%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.10 USD
Massimale:
840.92 USD (57.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|110
|EURGBP
|6
|AUDJPY
|5
|USDCHF
|2
|GBPUSD
|1
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|NZDUSD
|1
|USDJPY
|1
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|784
|EURGBP
|11
|AUDJPY
|-19
|USDCHF
|-73
|GBPUSD
|-5
|CADJPY
|12
|CHFJPY
|-27
|NZDUSD
|39
|USDJPY
|22
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|45K
|EURGBP
|559
|AUDJPY
|-306
|USDCHF
|-541
|GBPUSD
|-500
|CADJPY
|203
|CHFJPY
|-400
|NZDUSD
|420
|USDJPY
|366
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +133.02 USD
Worst Trade: -100 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +766.57 USD
Massima perdita consecutiva: -223.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 23
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
Tusar-Main
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
This is my portfolio regarding forex trading
