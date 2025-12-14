SegnaliSezioni
Ahmad Rustian

RustianID

Ahmad Rustian
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
128
Profit Trade:
62 (48.43%)
Loss Trade:
66 (51.56%)
Best Trade:
133.02 USD
Worst Trade:
-100.40 USD
Profitto lordo:
3 324.67 USD (141 653 pips)
Perdita lorda:
-2 581.40 USD (96 364 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (766.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
766.57 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
0.88
Long Trade:
97 (75.78%)
Short Trade:
31 (24.22%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
5.81 USD
Profitto medio:
53.62 USD
Perdita media:
-39.11 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-223.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-325.70 USD (5)
Crescita mensile:
-37.21%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.10 USD
Massimale:
840.92 USD (57.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 110
EURGBP 6
AUDJPY 5
USDCHF 2
GBPUSD 1
CADJPY 1
CHFJPY 1
NZDUSD 1
USDJPY 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 784
EURGBP 11
AUDJPY -19
USDCHF -73
GBPUSD -5
CADJPY 12
CHFJPY -27
NZDUSD 39
USDJPY 22
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 45K
EURGBP 559
AUDJPY -306
USDCHF -541
GBPUSD -500
CADJPY 203
CHFJPY -400
NZDUSD 420
USDJPY 366
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +133.02 USD
Worst Trade: -100 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +766.57 USD
Massima perdita consecutiva: -223.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 23
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
Tusar-Main
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
This is my portfolio regarding forex trading
Non ci sono recensioni
2025.12.14 11:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
