- Crescimento
- Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
151
Negociações com lucro:
70 (46.35%)
Negociações com perda:
81 (53.64%)
Melhor negociação:
151.77 USD
Pior negociação:
-100.40 USD
Lucro bruto:
4 144.14 USD (169 194 pips)
Perda bruta:
-3 393.97 USD (123 245 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (766.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
766.57 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
67.16%
Depósito máximo carregado:
23.68%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
0.89
Negociações longas:
118 (78.15%)
Negociações curtas:
33 (21.85%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
4.97 USD
Lucro médio:
59.20 USD
Perda média:
-41.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-223.79 USD)
Máxima perda consecutiva:
-325.70 USD (5)
Crescimento mensal:
23.03%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
20.10 USD
Máximo:
840.92 USD (57.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
90.91% (840.92 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.62% (85.21 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|131
|EURGBP
|7
|AUDJPY
|5
|USDCHF
|2
|GBPUSD
|1
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|NZDUSD
|1
|USDJPY
|1
|EURNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|852
|EURGBP
|-24
|AUDJPY
|-19
|USDCHF
|-73
|GBPUSD
|-5
|CADJPY
|12
|CHFJPY
|-27
|NZDUSD
|39
|USDJPY
|22
|EURNZD
|-27
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|47K
|EURGBP
|310
|AUDJPY
|-306
|USDCHF
|-541
|GBPUSD
|-500
|CADJPY
|203
|CHFJPY
|-400
|NZDUSD
|420
|USDJPY
|366
|EURNZD
|-400
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +151.77 USD
Pior negociação: -100 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +766.57 USD
Máxima perda consecutiva: -223.79 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 24
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
Tusar-Main
|0.00 × 2
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
299 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
This is my portfolio regarding forex trading
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-22%
0
0
USD
USD
500
USD
USD
11
0%
151
46%
67%
1.22
4.97
USD
USD
91%
1:200