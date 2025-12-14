SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / RustianID
Ahmad Rustian

RustianID

Ahmad Rustian
0 comentários
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -22%
MaxrichGroup-Real
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
151
Negociações com lucro:
70 (46.35%)
Negociações com perda:
81 (53.64%)
Melhor negociação:
151.77 USD
Pior negociação:
-100.40 USD
Lucro bruto:
4 144.14 USD (169 194 pips)
Perda bruta:
-3 393.97 USD (123 245 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (766.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
766.57 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
67.16%
Depósito máximo carregado:
23.68%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
0.89
Negociações longas:
118 (78.15%)
Negociações curtas:
33 (21.85%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
4.97 USD
Lucro médio:
59.20 USD
Perda média:
-41.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-223.79 USD)
Máxima perda consecutiva:
-325.70 USD (5)
Crescimento mensal:
23.03%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
20.10 USD
Máximo:
840.92 USD (57.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
90.91% (840.92 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.62% (85.21 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 131
EURGBP 7
AUDJPY 5
USDCHF 2
GBPUSD 1
CADJPY 1
CHFJPY 1
NZDUSD 1
USDJPY 1
EURNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 852
EURGBP -24
AUDJPY -19
USDCHF -73
GBPUSD -5
CADJPY 12
CHFJPY -27
NZDUSD 39
USDJPY 22
EURNZD -27
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 47K
EURGBP 310
AUDJPY -306
USDCHF -541
GBPUSD -500
CADJPY 203
CHFJPY -400
NZDUSD 420
USDJPY 366
EURNZD -400
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +151.77 USD
Pior negociação: -100 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +766.57 USD
Máxima perda consecutiva: -223.79 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

3TGFX-Main
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 24
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
Finotec-Live Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
Tusar-Main
0.00 × 2
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
299 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
This is my portfolio regarding forex trading
Sem comentários
2025.12.26 02:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 02:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.11% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 07:32
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 03:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 03:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.14 11:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
RustianID
30 USD por mês
-22%
0
0
USD
500
USD
11
0%
151
46%
67%
1.22
4.97
USD
91%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.