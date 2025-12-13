信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Shangsheng
Jiang Huang

Shangsheng

Jiang Huang
0条评论
可靠性
13
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 34%
AnzoCapital-Live
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
4 488
盈利交易:
1 328 (29.59%)
亏损交易:
3 160 (70.41%)
最好交易:
595.35 USD
最差交易:
-380.77 USD
毛利:
52 124.58 USD (4 033 956 pips)
毛利亏损:
-45 291.47 USD (3 660 123 pips)
最大连续赢利:
25 (762.90 USD)
最大连续盈利:
1 447.73 USD (24)
夏普比率:
0.04
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.49%
最近交易:
24 几分钟前
每周交易:
197
平均持有时间:
6 小时
采收率:
1.96
长期交易:
2 878 (64.13%)
短期交易:
1 610 (35.87%)
利润因子:
1.15
预期回报:
1.52 USD
平均利润:
39.25 USD
平均损失:
-14.33 USD
最大连续失误:
114 (-1 314.78 USD)
最大连续亏损:
-1 314.78 USD (114)
每月增长:
-0.07%
年度预测:
-0.89%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
797.42 USD
最大值:
3 485.50 USD (12.41%)
相对跌幅:
结余:
12.33% (3 464.15 USD)
净值:
1.30% (333.96 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 4488
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 6.8K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 374K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +595.35 USD
最差交易: -381 USD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 114
最大连续盈利: +762.90 USD
最大连续亏损: -1 314.78 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AnzoCapital-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live11
0.12 × 17
ICMarkets-Live09
1.99 × 377
Tickmill-Live02
2.21 × 389
ICMarkets-Live07
2.63 × 868
Tickmill-Live04
3.21 × 359
ICMarkets-Live08
3.28 × 2512
ICMarketsSC-Live07
3.53 × 1809
AnzoCapital-Live
3.74 × 817
ICMarkets-Live06
3.83 × 82
Exness-Real11
6.66 × 224
Exness-Real
10.59 × 433
查看详细统计，请 登录 或者 注册
shangsheng
没有评论
2025.12.26 02:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 18:29
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.6% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 02:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 13:02
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 07:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Shangsheng
每月30 USD
34%
0
0
USD
27K
USD
13
98%
4 488
29%
100%
1.15
1.52
USD
12%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载