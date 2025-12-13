- 成长
交易:
4 488
盈利交易:
1 328 (29.59%)
亏损交易:
3 160 (70.41%)
最好交易:
595.35 USD
最差交易:
-380.77 USD
毛利:
52 124.58 USD (4 033 956 pips)
毛利亏损:
-45 291.47 USD (3 660 123 pips)
最大连续赢利:
25 (762.90 USD)
最大连续盈利:
1 447.73 USD (24)
夏普比率:
0.04
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.49%
最近交易:
24 几分钟前
每周交易:
197
平均持有时间:
6 小时
采收率:
1.96
长期交易:
2 878 (64.13%)
短期交易:
1 610 (35.87%)
利润因子:
1.15
预期回报:
1.52 USD
平均利润:
39.25 USD
平均损失:
-14.33 USD
最大连续失误:
114 (-1 314.78 USD)
最大连续亏损:
-1 314.78 USD (114)
每月增长:
-0.07%
年度预测:
-0.89%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
797.42 USD
最大值:
3 485.50 USD (12.41%)
相对跌幅:
结余:
12.33% (3 464.15 USD)
净值:
1.30% (333.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4488
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|6.8K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|374K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +595.35 USD
最差交易: -381 USD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 114
最大连续盈利: +762.90 USD
最大连续亏损: -1 314.78 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AnzoCapital-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live11
|0.12 × 17
|
ICMarkets-Live09
|1.99 × 377
|
Tickmill-Live02
|2.21 × 389
|
ICMarkets-Live07
|2.63 × 868
|
Tickmill-Live04
|3.21 × 359
|
ICMarkets-Live08
|3.28 × 2512
|
ICMarketsSC-Live07
|3.53 × 1809
|
AnzoCapital-Live
|3.74 × 817
|
ICMarkets-Live06
|3.83 × 82
|
Exness-Real11
|6.66 × 224
|
Exness-Real
|10.59 × 433
shangsheng
