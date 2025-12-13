СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Shangsheng
Jiang Huang

Shangsheng

Jiang Huang
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 33%
AnzoCapital-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4 464
Прибыльных трейдов:
1 323 (29.63%)
Убыточных трейдов:
3 141 (70.36%)
Лучший трейд:
595.35 USD
Худший трейд:
-380.77 USD
Общая прибыль:
51 651.82 USD (4 018 903 pips)
Общий убыток:
-45 036.65 USD (3 633 938 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (762.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 447.73 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.49%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
404
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
1.90
Длинных трейдов:
2 861 (64.09%)
Коротких трейдов:
1 603 (35.91%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
1.48 USD
Средняя прибыль:
39.04 USD
Средний убыток:
-14.34 USD
Макс. серия проигрышей:
114 (-1 314.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 314.78 USD (114)
Прирост в месяц:
-0.21%
Годовой прогноз:
-2.53%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
797.42 USD
Максимальная:
3 485.50 USD (12.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.33% (3 464.15 USD)
По эквити:
1.30% (333.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 4464
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 6.6K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 385K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +595.35 USD
Худший трейд: -381 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 114
Макс. прибыль в серии: +762.90 USD
Макс. убыток в серии: -1 314.78 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AnzoCapital-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live11
0.12 × 17
ICMarkets-Live09
1.99 × 377
Tickmill-Live02
2.21 × 389
ICMarkets-Live07
2.63 × 868
Tickmill-Live04
3.21 × 359
ICMarkets-Live08
3.28 × 2512
ICMarketsSC-Live07
3.53 × 1809
AnzoCapital-Live
3.74 × 817
ICMarkets-Live06
3.83 × 82
Exness-Real11
6.66 × 224
Exness-Real
10.59 × 433
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
shangsheng
Нет отзывов
2025.12.24 18:29
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.6% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 02:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 13:02
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 07:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Shangsheng
30 USD в месяц
33%
0
0
USD
27K
USD
13
98%
4 464
29%
100%
1.14
1.48
USD
12%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.