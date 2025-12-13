- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
4 464
Прибыльных трейдов:
1 323 (29.63%)
Убыточных трейдов:
3 141 (70.36%)
Лучший трейд:
595.35 USD
Худший трейд:
-380.77 USD
Общая прибыль:
51 651.82 USD (4 018 903 pips)
Общий убыток:
-45 036.65 USD (3 633 938 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (762.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 447.73 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.49%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
404
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
1.90
Длинных трейдов:
2 861 (64.09%)
Коротких трейдов:
1 603 (35.91%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
1.48 USD
Средняя прибыль:
39.04 USD
Средний убыток:
-14.34 USD
Макс. серия проигрышей:
114 (-1 314.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 314.78 USD (114)
Прирост в месяц:
-0.21%
Годовой прогноз:
-2.53%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
797.42 USD
Максимальная:
3 485.50 USD (12.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.33% (3 464.15 USD)
По эквити:
1.30% (333.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4464
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|6.6K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|385K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +595.35 USD
Худший трейд: -381 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 114
Макс. прибыль в серии: +762.90 USD
Макс. убыток в серии: -1 314.78 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AnzoCapital-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live11
|0.12 × 17
|
ICMarkets-Live09
|1.99 × 377
|
Tickmill-Live02
|2.21 × 389
|
ICMarkets-Live07
|2.63 × 868
|
Tickmill-Live04
|3.21 × 359
|
ICMarkets-Live08
|3.28 × 2512
|
ICMarketsSC-Live07
|3.53 × 1809
|
AnzoCapital-Live
|3.74 × 817
|
ICMarkets-Live06
|3.83 × 82
|
Exness-Real11
|6.66 × 224
|
Exness-Real
|10.59 × 433
shangsheng
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
33%
0
0
USD
USD
27K
USD
USD
13
98%
4 464
29%
100%
1.14
1.48
USD
USD
12%
1:500