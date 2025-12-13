SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Shangsheng
Jiang Huang

Shangsheng

Jiang Huang
0 inceleme
11 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 31%
AnzoCapital-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 939
Kârla kapanan işlemler:
1 162 (29.49%)
Zararla kapanan işlemler:
2 777 (70.50%)
En iyi işlem:
574.05 USD
En kötü işlem:
-380.77 USD
Brüt kâr:
45 708.24 USD (3 533 974 pips)
Brüt zarar:
-39 569.37 USD (3 192 769 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (762.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
854.41 USD (9)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.11%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
233
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
2.00
Alış işlemleri:
2 475 (62.83%)
Satış işlemleri:
1 464 (37.17%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
1.56 USD
Ortalama kâr:
39.34 USD
Ortalama zarar:
-14.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
114 (-1 314.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 314.78 USD (114)
Aylık büyüme:
1.41%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
797.42 USD
Maksimum:
3 066.46 USD (10.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.82% (2 574.72 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 3939
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 6.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 341K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +574.05 USD
En kötü işlem: -381 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 114
Maksimum ardışık kâr: +762.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 314.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AnzoCapital-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live11
0.12 × 17
ICMarkets-Live09
1.99 × 377
Tickmill-Live02
2.21 × 389
ICMarkets-Live07
2.63 × 868
Tickmill-Live04
3.21 × 359
ICMarkets-Live08
3.28 × 2512
ICMarketsSC-Live07
3.53 × 1809
AnzoCapital-Live
3.74 × 817
ICMarkets-Live06
3.83 × 82
Exness-Real11
6.66 × 224
Exness-Real
10.59 × 433
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
shangsheng
İnceleme yok
2025.12.13 07:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol