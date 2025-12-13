- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 939
Kârla kapanan işlemler:
1 162 (29.49%)
Zararla kapanan işlemler:
2 777 (70.50%)
En iyi işlem:
574.05 USD
En kötü işlem:
-380.77 USD
Brüt kâr:
45 708.24 USD (3 533 974 pips)
Brüt zarar:
-39 569.37 USD (3 192 769 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (762.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
854.41 USD (9)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.11%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
233
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
2.00
Alış işlemleri:
2 475 (62.83%)
Satış işlemleri:
1 464 (37.17%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
1.56 USD
Ortalama kâr:
39.34 USD
Ortalama zarar:
-14.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
114 (-1 314.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 314.78 USD (114)
Aylık büyüme:
1.41%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
797.42 USD
Maksimum:
3 066.46 USD (10.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.82% (2 574.72 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3939
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|6.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|341K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +574.05 USD
En kötü işlem: -381 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 114
Maksimum ardışık kâr: +762.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 314.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AnzoCapital-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live11
|0.12 × 17
|
ICMarkets-Live09
|1.99 × 377
|
Tickmill-Live02
|2.21 × 389
|
ICMarkets-Live07
|2.63 × 868
|
Tickmill-Live04
|3.21 × 359
|
ICMarkets-Live08
|3.28 × 2512
|
ICMarketsSC-Live07
|3.53 × 1809
|
AnzoCapital-Live
|3.74 × 817
|
ICMarkets-Live06
|3.83 × 82
|
Exness-Real11
|6.66 × 224
|
Exness-Real
|10.59 × 433
shangsheng
İnceleme yok