- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
4 566
Gewinntrades:
1 349 (29.54%)
Verlusttrades:
3 217 (70.46%)
Bester Trade:
595.35 USD
Schlechtester Trade:
-380.77 USD
Bruttoprofit:
53 285.72 USD (4 090 548 pips)
Bruttoverlust:
-46 315.08 USD (3 735 014 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (762.90 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 447.73 USD (24)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
3.49%
Letzter Trade:
5 Minuten
Trades pro Woche:
185
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
2.00
Long-Positionen:
2 922 (63.99%)
Short-Positionen:
1 644 (36.01%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
1.53 USD
Durchschnittlicher Profit:
39.50 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.40 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
114 (-1 314.78 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 314.78 USD (114)
Wachstum pro Monat :
-1.28%
Jahresprognose:
-15.57%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
797.42 USD
Maximaler:
3 485.50 USD (12.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.33% (3 464.15 USD)
Kapital:
1.30% (333.96 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4566
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|7K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|356K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +595.35 USD
Schlechtester Trade: -381 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 24
Max. aufeinandergehende Verluste: 114
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +762.90 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 314.78 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AnzoCapital-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live11
|0.12 × 17
|
ICMarkets-Live09
|1.99 × 377
|
Tickmill-Live02
|2.21 × 389
|
ICMarkets-Live07
|2.63 × 868
|
Tickmill-Live04
|3.21 × 359
|
ICMarkets-Live08
|3.28 × 2512
|
ICMarketsSC-Live07
|3.53 × 1809
|
AnzoCapital-Live
|3.74 × 817
|
ICMarkets-Live06
|3.83 × 82
|
Exness-Real11
|6.66 × 224
|
Exness-Real
|10.59 × 433
shangsheng
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
35%
0
0
USD
USD
27K
USD
USD
14
98%
4 566
29%
100%
1.15
1.53
USD
USD
12%
1:500