SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Shangsheng
Jiang Huang

Shangsheng

Jiang Huang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 35%
AnzoCapital-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
4 566
Gewinntrades:
1 349 (29.54%)
Verlusttrades:
3 217 (70.46%)
Bester Trade:
595.35 USD
Schlechtester Trade:
-380.77 USD
Bruttoprofit:
53 285.72 USD (4 090 548 pips)
Bruttoverlust:
-46 315.08 USD (3 735 014 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (762.90 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 447.73 USD (24)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
3.49%
Letzter Trade:
5 Minuten
Trades pro Woche:
185
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
2.00
Long-Positionen:
2 922 (63.99%)
Short-Positionen:
1 644 (36.01%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
1.53 USD
Durchschnittlicher Profit:
39.50 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.40 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
114 (-1 314.78 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 314.78 USD (114)
Wachstum pro Monat :
-1.28%
Jahresprognose:
-15.57%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
797.42 USD
Maximaler:
3 485.50 USD (12.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.33% (3 464.15 USD)
Kapital:
1.30% (333.96 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 4566
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 7K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 356K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +595.35 USD
Schlechtester Trade: -381 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 24
Max. aufeinandergehende Verluste: 114
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +762.90 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 314.78 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AnzoCapital-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live11
0.12 × 17
ICMarkets-Live09
1.99 × 377
Tickmill-Live02
2.21 × 389
ICMarkets-Live07
2.63 × 868
Tickmill-Live04
3.21 × 359
ICMarkets-Live08
3.28 × 2512
ICMarketsSC-Live07
3.53 × 1809
AnzoCapital-Live
3.74 × 817
ICMarkets-Live06
3.83 × 82
Exness-Real11
6.66 × 224
Exness-Real
10.59 × 433
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
shangsheng
Keine Bewertungen
2025.12.26 02:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 18:29
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.6% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 02:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 13:02
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 07:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Shangsheng
30 USD pro Monat
35%
0
0
USD
27K
USD
14
98%
4 566
29%
100%
1.15
1.53
USD
12%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.