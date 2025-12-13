- Crescita
Trade:
3 939
Profit Trade:
1 162 (29.49%)
Loss Trade:
2 777 (70.50%)
Best Trade:
574.05 USD
Worst Trade:
-380.77 USD
Profitto lordo:
45 708.24 USD (3 533 974 pips)
Perdita lorda:
-39 569.37 USD (3 192 769 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (762.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
854.41 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.11%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
233
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
2.00
Long Trade:
2 475 (62.83%)
Short Trade:
1 464 (37.17%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
1.56 USD
Profitto medio:
39.34 USD
Perdita media:
-14.25 USD
Massime perdite consecutive:
114 (-1 314.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 314.78 USD (114)
Crescita mensile:
1.41%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
797.42 USD
Massimale:
3 066.46 USD (10.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.82% (2 574.72 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3939
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|6.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|341K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +574.05 USD
Worst Trade: -381 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 114
Massimo profitto consecutivo: +762.90 USD
Massima perdita consecutiva: -1 314.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AnzoCapital-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live11
|0.12 × 17
|
ICMarkets-Live09
|1.99 × 377
|
Tickmill-Live02
|2.21 × 389
|
ICMarkets-Live07
|2.63 × 868
|
Tickmill-Live04
|3.21 × 359
|
ICMarkets-Live08
|3.28 × 2512
|
ICMarketsSC-Live07
|3.53 × 1809
|
AnzoCapital-Live
|3.74 × 817
|
ICMarkets-Live06
|3.83 × 82
|
Exness-Real11
|6.66 × 224
|
Exness-Real
|10.59 × 433
