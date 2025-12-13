SegnaliSezioni
Jiang Huang

Shangsheng

Jiang Huang
0 recensioni
11 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 31%
AnzoCapital-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 939
Profit Trade:
1 162 (29.49%)
Loss Trade:
2 777 (70.50%)
Best Trade:
574.05 USD
Worst Trade:
-380.77 USD
Profitto lordo:
45 708.24 USD (3 533 974 pips)
Perdita lorda:
-39 569.37 USD (3 192 769 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (762.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
854.41 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.11%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
233
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
2.00
Long Trade:
2 475 (62.83%)
Short Trade:
1 464 (37.17%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
1.56 USD
Profitto medio:
39.34 USD
Perdita media:
-14.25 USD
Massime perdite consecutive:
114 (-1 314.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 314.78 USD (114)
Crescita mensile:
1.41%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
797.42 USD
Massimale:
3 066.46 USD (10.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.82% (2 574.72 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 3939
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 6.1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 341K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +574.05 USD
Worst Trade: -381 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 114
Massimo profitto consecutivo: +762.90 USD
Massima perdita consecutiva: -1 314.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AnzoCapital-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live11
0.12 × 17
ICMarkets-Live09
1.99 × 377
Tickmill-Live02
2.21 × 389
ICMarkets-Live07
2.63 × 868
Tickmill-Live04
3.21 × 359
ICMarkets-Live08
3.28 × 2512
ICMarketsSC-Live07
3.53 × 1809
AnzoCapital-Live
3.74 × 817
ICMarkets-Live06
3.83 × 82
Exness-Real11
6.66 × 224
Exness-Real
10.59 × 433
shangsheng
Non ci sono recensioni
2025.12.13 07:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
