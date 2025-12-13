- Crescimento
Negociações:
4 511
Negociações com lucro:
1 333 (29.54%)
Negociações com perda:
3 178 (70.45%)
Melhor negociação:
595.35 USD
Pior negociação:
-380.77 USD
Lucro bruto:
52 370.44 USD (4 047 736 pips)
Perda bruta:
-45 521.60 USD (3 683 057 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (762.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 447.73 USD (24)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
3.49%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
185
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
1.96
Negociações longas:
2 893 (64.13%)
Negociações curtas:
1 618 (35.87%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
1.52 USD
Lucro médio:
39.29 USD
Perda média:
-14.32 USD
Máximo de perdas consecutivas:
114 (-1 314.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 314.78 USD (114)
Crescimento mensal:
0.01%
Previsão anual:
0.12%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
797.42 USD
Máximo:
3 485.50 USD (12.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.33% (3 464.15 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.30% (333.96 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4511
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|6.8K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|365K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +595.35 USD
Pior negociação: -381 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 24
Máximo de perdas consecutivas: 114
Máximo lucro consecutivo: +762.90 USD
Máxima perda consecutiva: -1 314.78 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AnzoCapital-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live11
|0.12 × 17
|
ICMarkets-Live09
|1.99 × 377
|
Tickmill-Live02
|2.21 × 389
|
ICMarkets-Live07
|2.63 × 868
|
Tickmill-Live04
|3.21 × 359
|
ICMarkets-Live08
|3.28 × 2512
|
ICMarketsSC-Live07
|3.53 × 1809
|
AnzoCapital-Live
|3.74 × 817
|
ICMarkets-Live06
|3.83 × 82
|
Exness-Real11
|6.66 × 224
|
Exness-Real
|10.59 × 433
