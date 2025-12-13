SinaisSeções
Shangsheng

Jiang Huang
0 comentários
Confiabilidade
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 34%
AnzoCapital-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
4 511
Negociações com lucro:
1 333 (29.54%)
Negociações com perda:
3 178 (70.45%)
Melhor negociação:
595.35 USD
Pior negociação:
-380.77 USD
Lucro bruto:
52 370.44 USD (4 047 736 pips)
Perda bruta:
-45 521.60 USD (3 683 057 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (762.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 447.73 USD (24)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
3.49%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
185
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
1.96
Negociações longas:
2 893 (64.13%)
Negociações curtas:
1 618 (35.87%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
1.52 USD
Lucro médio:
39.29 USD
Perda média:
-14.32 USD
Máximo de perdas consecutivas:
114 (-1 314.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 314.78 USD (114)
Crescimento mensal:
0.01%
Previsão anual:
0.12%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
797.42 USD
Máximo:
3 485.50 USD (12.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.33% (3 464.15 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.30% (333.96 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 4511
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 6.8K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 365K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +595.35 USD
Pior negociação: -381 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 24
Máximo de perdas consecutivas: 114
Máximo lucro consecutivo: +762.90 USD
Máxima perda consecutiva: -1 314.78 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AnzoCapital-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live11
0.12 × 17
ICMarkets-Live09
1.99 × 377
Tickmill-Live02
2.21 × 389
ICMarkets-Live07
2.63 × 868
Tickmill-Live04
3.21 × 359
ICMarkets-Live08
3.28 × 2512
ICMarketsSC-Live07
3.53 × 1809
AnzoCapital-Live
3.74 × 817
ICMarkets-Live06
3.83 × 82
Exness-Real11
6.66 × 224
Exness-Real
10.59 × 433
shangsheng
Sem comentários
2025.12.26 02:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 18:29
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.6% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 02:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 13:02
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 07:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
