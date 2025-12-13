- Incremento
Total de Trades:
4 511
Transacciones Rentables:
1 333 (29.54%)
Transacciones Irrentables:
3 178 (70.45%)
Mejor transacción:
595.35 USD
Peor transacción:
-380.77 USD
Beneficio Bruto:
52 370.44 USD (4 047 736 pips)
Pérdidas Brutas:
-45 521.60 USD (3 683 057 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (762.90 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 447.73 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
3.49%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
185
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
1.96
Transacciones Largas:
2 893 (64.13%)
Transacciones Cortas:
1 618 (35.87%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
1.52 USD
Beneficio medio:
39.29 USD
Pérdidas medias:
-14.32 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
114 (-1 314.78 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 314.78 USD (114)
Crecimiento al mes:
0.01%
Pronóstico anual:
0.12%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
797.42 USD
Máxima:
3 485.50 USD (12.41%)
Reducción relativa:
De balance:
12.33% (3 464.15 USD)
De fondos:
1.30% (333.96 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4511
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|6.8K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|365K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AnzoCapital-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live11
|0.12 × 17
|
ICMarkets-Live09
|1.99 × 377
|
Tickmill-Live02
|2.21 × 389
|
ICMarkets-Live07
|2.63 × 868
|
Tickmill-Live04
|3.21 × 359
|
ICMarkets-Live08
|3.28 × 2512
|
ICMarketsSC-Live07
|3.53 × 1809
|
AnzoCapital-Live
|3.74 × 817
|
ICMarkets-Live06
|3.83 × 82
|
Exness-Real11
|6.66 × 224
|
Exness-Real
|10.59 × 433
