El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AnzoCapital-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live11 0.12 × 17 ICMarkets-Live09 1.99 × 377 Tickmill-Live02 2.21 × 389 ICMarkets-Live07 2.63 × 868 Tickmill-Live04 3.21 × 359 ICMarkets-Live08 3.28 × 2512 ICMarketsSC-Live07 3.53 × 1809 AnzoCapital-Live 3.74 × 817 ICMarkets-Live06 3.83 × 82 Exness-Real11 6.66 × 224 Exness-Real 10.59 × 433