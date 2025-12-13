SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Shangsheng
Jiang Huang

Shangsheng

Jiang Huang
0 comentarios
Fiabilidad
13 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 34%
AnzoCapital-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
4 511
Transacciones Rentables:
1 333 (29.54%)
Transacciones Irrentables:
3 178 (70.45%)
Mejor transacción:
595.35 USD
Peor transacción:
-380.77 USD
Beneficio Bruto:
52 370.44 USD (4 047 736 pips)
Pérdidas Brutas:
-45 521.60 USD (3 683 057 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (762.90 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 447.73 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
3.49%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
185
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
1.96
Transacciones Largas:
2 893 (64.13%)
Transacciones Cortas:
1 618 (35.87%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
1.52 USD
Beneficio medio:
39.29 USD
Pérdidas medias:
-14.32 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
114 (-1 314.78 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 314.78 USD (114)
Crecimiento al mes:
0.01%
Pronóstico anual:
0.12%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
797.42 USD
Máxima:
3 485.50 USD (12.41%)
Reducción relativa:
De balance:
12.33% (3 464.15 USD)
De fondos:
1.30% (333.96 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 4511
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 6.8K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 365K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AnzoCapital-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live11
0.12 × 17
ICMarkets-Live09
1.99 × 377
Tickmill-Live02
2.21 × 389
ICMarkets-Live07
2.63 × 868
Tickmill-Live04
3.21 × 359
ICMarkets-Live08
3.28 × 2512
ICMarketsSC-Live07
3.53 × 1809
AnzoCapital-Live
3.74 × 817
ICMarkets-Live06
3.83 × 82
Exness-Real11
6.66 × 224
Exness-Real
10.59 × 433
shangsheng
No hay comentarios
2025.12.26 02:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 18:29
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.6% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 02:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 13:02
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 07:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Shangsheng
30 USD al mes
34%
0
0
USD
27K
USD
13
98%
4 511
29%
100%
1.15
1.52
USD
12%
1:500
La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

