シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Shangsheng
Jiang Huang

Shangsheng

Jiang Huang
レビュー0件
信頼性
13週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 34%
AnzoCapital-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
4 511
利益トレード:
1 333 (29.54%)
損失トレード:
3 178 (70.45%)
ベストトレード:
595.35 USD
最悪のトレード:
-380.77 USD
総利益:
52 370.44 USD (4 047 736 pips)
総損失:
-45 521.60 USD (3 683 057 pips)
最大連続の勝ち:
25 (762.90 USD)
最大連続利益:
1 447.73 USD (24)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
3.49%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
185
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
1.96
長いトレード:
2 893 (64.13%)
短いトレード:
1 618 (35.87%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
1.52 USD
平均利益:
39.29 USD
平均損失:
-14.32 USD
最大連続の負け:
114 (-1 314.78 USD)
最大連続損失:
-1 314.78 USD (114)
月間成長:
0.01%
年間予想:
0.12%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
797.42 USD
最大の:
3 485.50 USD (12.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.33% (3 464.15 USD)
エクイティによる:
1.30% (333.96 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 4511
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 6.8K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 365K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +595.35 USD
最悪のトレード: -381 USD
最大連続の勝ち: 24
最大連続の負け: 114
最大連続利益: +762.90 USD
最大連続損失: -1 314.78 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AnzoCapital-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live11
0.12 × 17
ICMarkets-Live09
1.99 × 377
Tickmill-Live02
2.21 × 389
ICMarkets-Live07
2.63 × 868
Tickmill-Live04
3.21 × 359
ICMarkets-Live08
3.28 × 2512
ICMarketsSC-Live07
3.53 × 1809
AnzoCapital-Live
3.74 × 817
ICMarkets-Live06
3.83 × 82
Exness-Real11
6.66 × 224
Exness-Real
10.59 × 433
shangsheng
レビューなし
2025.12.26 02:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 18:29
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.6% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 02:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 13:02
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.13 07:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
