トレード:
4 511
利益トレード:
1 333 (29.54%)
損失トレード:
3 178 (70.45%)
ベストトレード:
595.35 USD
最悪のトレード:
-380.77 USD
総利益:
52 370.44 USD (4 047 736 pips)
総損失:
-45 521.60 USD (3 683 057 pips)
最大連続の勝ち:
25 (762.90 USD)
最大連続利益:
1 447.73 USD (24)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
3.49%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
185
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
1.96
長いトレード:
2 893 (64.13%)
短いトレード:
1 618 (35.87%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
1.52 USD
平均利益:
39.29 USD
平均損失:
-14.32 USD
最大連続の負け:
114 (-1 314.78 USD)
最大連続損失:
-1 314.78 USD (114)
月間成長:
0.01%
年間予想:
0.12%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
797.42 USD
最大の:
3 485.50 USD (12.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.33% (3 464.15 USD)
エクイティによる:
1.30% (333.96 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4511
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|6.8K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|365K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +595.35 USD
最悪のトレード: -381 USD
最大連続の勝ち: 24
最大連続の負け: 114
最大連続利益: +762.90 USD
最大連続損失: -1 314.78 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AnzoCapital-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live11
|0.12 × 17
|
ICMarkets-Live09
|1.99 × 377
|
Tickmill-Live02
|2.21 × 389
|
ICMarkets-Live07
|2.63 × 868
|
Tickmill-Live04
|3.21 × 359
|
ICMarkets-Live08
|3.28 × 2512
|
ICMarketsSC-Live07
|3.53 × 1809
|
AnzoCapital-Live
|3.74 × 817
|
ICMarkets-Live06
|3.83 × 82
|
Exness-Real11
|6.66 × 224
|
Exness-Real
|10.59 × 433
