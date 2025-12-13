SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Shangsheng
Jiang Huang

Shangsheng

Jiang Huang
0 avis
11 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 31%
AnzoCapital-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 939
Bénéfice trades:
1 162 (29.49%)
Perte trades:
2 777 (70.50%)
Meilleure transaction:
574.05 USD
Pire transaction:
-380.77 USD
Bénéfice brut:
45 708.24 USD (3 533 974 pips)
Perte brute:
-39 569.37 USD (3 192 769 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (762.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
854.41 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.11%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
233
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
2.00
Longs trades:
2 475 (62.83%)
Courts trades:
1 464 (37.17%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
1.56 USD
Bénéfice moyen:
39.34 USD
Perte moyenne:
-14.25 USD
Pertes consécutives maximales:
114 (-1 314.78 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 314.78 USD (114)
Croissance mensuelle:
1.41%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
797.42 USD
Maximal:
3 066.46 USD (10.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.82% (2 574.72 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 3939
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 6.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 341K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +574.05 USD
Pire transaction: -381 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 114
Bénéfice consécutif maximal: +762.90 USD
Perte consécutive maximale: -1 314.78 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AnzoCapital-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live11
0.12 × 17
ICMarkets-Live09
1.99 × 377
Tickmill-Live02
2.21 × 389
ICMarkets-Live07
2.63 × 868
Tickmill-Live04
3.21 × 359
ICMarkets-Live08
3.28 × 2512
ICMarketsSC-Live07
3.53 × 1809
AnzoCapital-Live
3.74 × 817
ICMarkets-Live06
3.83 × 82
Exness-Real11
6.66 × 224
Exness-Real
10.59 × 433
shangsheng
Aucun avis
2025.12.13 07:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
