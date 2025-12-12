- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
760
盈利交易:
595 (78.28%)
亏损交易:
165 (21.71%)
最好交易:
122.77 USD
最差交易:
-68.53 USD
毛利:
2 019.75 USD (132 790 pips)
毛利亏损:
-1 039.29 USD (93 506 pips)
最大连续赢利:
29 (36.07 USD)
最大连续盈利:
140.15 USD (6)
夏普比率:
0.13
交易活动:
69.23%
最大入金加载:
5.31%
最近交易:
8 几分钟前
每周交易:
36
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
7.62
长期交易:
404 (53.16%)
短期交易:
356 (46.84%)
利润因子:
1.94
预期回报:
1.29 USD
平均利润:
3.39 USD
平均损失:
-6.30 USD
最大连续失误:
7 (-128.70 USD)
最大连续亏损:
-128.70 USD (7)
每月增长:
34.78%
年度预测:
421.99%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
128.70 USD (11.83%)
相对跌幅:
结余:
17.08% (56.58 USD)
净值:
20.70% (224.36 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|759
|BTCUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|981
|BTCUSD
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|41K
|BTCUSD
|-2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +122.77 USD
最差交易: -69 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +36.07 USD
最大连续亏损: -128.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US02-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.80 × 435
|
ICMarketsSC-Live32
|0.84 × 19
|
ICMarketsSC-Live12
|0.85 × 20
|
Tickmill-Live09
|0.91 × 66
|
ICMarketsSC-Live05
|0.91 × 283
|
ICMarketsSC-Live22
|1.02 × 58
|
Axi-US07-Live
|1.23 × 30
|
FusionMarkets-Live
|1.25 × 53
|
ICMarketsSC-Live08
|1.25 × 8
|
Pepperstone-Demo02
|1.25 × 4
|
MEXIntGroup-Real
|1.26 × 411
|
ICMarketsSC-Live10
|1.36 × 74
|
TitanFX-04
|1.39 × 59
|
Pepperstone-Edge05
|1.50 × 250
|
ICMarketsSC-Live16
|1.81 × 1229
|
Exness-Real7
|1.95 × 20
|
ICMarketsSC-Live26
|2.04 × 110
|
Axi-US05-Live
|2.07 × 112
|
Pepperstone-Edge12
|2.08 × 227
|
ICMarketsSC-Live19
|2.20 × 222
|
RoboForex-ECN
|2.21 × 316
