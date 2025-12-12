SeñalesSecciones
Johnneid Amme Gomes E Silva

EA XAUUSD M5

Johnneid Amme Gomes E Silva
0 comentarios
Fiabilidad
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD al mes
incremento desde 2025 446%
Axi-US02-Live
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
794
Transacciones Rentables:
614 (77.32%)
Transacciones Irrentables:
180 (22.67%)
Mejor transacción:
122.77 USD
Peor transacción:
-68.53 USD
Beneficio Bruto:
2 281.91 USD (140 509 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 236.55 USD (107 685 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
29 (36.07 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
195.01 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
61.06%
Carga máxima del depósito:
34.06%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
52
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
7.85
Transacciones Largas:
421 (53.02%)
Transacciones Cortas:
373 (46.98%)
Factor de Beneficio:
1.85
Beneficio Esperado:
1.32 USD
Beneficio medio:
3.72 USD
Pérdidas medias:
-6.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-128.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-133.09 USD (5)
Crecimiento al mes:
38.77%
Pronóstico anual:
470.45%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
133.09 USD (9.28%)
Reducción relativa:
De balance:
17.08% (56.58 USD)
De fondos:
30.04% (377.50 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 793
BTCUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1K
BTCUSD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 35K
BTCUSD -2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +122.77 USD
Peor transacción: -69 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +36.07 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -128.70 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Axi-US02-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.80 × 435
ICMarketsSC-Live32
0.84 × 19
ICMarketsSC-Live12
0.85 × 20
Tickmill-Live09
0.91 × 66
ICMarketsSC-Live05
0.91 × 283
ICMarketsSC-Live22
1.02 × 58
Axi-US07-Live
1.23 × 30
FusionMarkets-Live
1.25 × 53
ICMarketsSC-Live08
1.25 × 8
Pepperstone-Demo02
1.25 × 4
MEXIntGroup-Real
1.26 × 411
ICMarketsSC-Live10
1.36 × 74
TitanFX-04
1.39 × 59
Pepperstone-Edge05
1.50 × 250
ICMarketsSC-Live16
1.81 × 1229
Exness-Real7
1.95 × 20
ICMarketsSC-Live26
2.04 × 110
Axi-US05-Live
2.07 × 112
Pepperstone-Edge12
2.08 × 227
ICMarketsSC-Live19
2.20 × 222
RoboForex-ECN
2.21 × 316
otros 20...
No hay comentarios
2025.12.14 12:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:1000
