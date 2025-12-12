СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / EA XAUUSD M5
Johnneid Amme Gomes E Silva

EA XAUUSD M5

Johnneid Amme Gomes E Silva
0 отзывов
Надежность
21 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 418%
Axi-US02-Live
1:400
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
760
Прибыльных трейдов:
595 (78.28%)
Убыточных трейдов:
165 (21.71%)
Лучший трейд:
122.77 USD
Худший трейд:
-68.53 USD
Общая прибыль:
2 019.75 USD (132 790 pips)
Общий убыток:
-1 039.29 USD (93 506 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (36.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
140.15 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
69.23%
Макс. загрузка депозита:
5.31%
Последний трейд:
2 минуты
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
7.62
Длинных трейдов:
404 (53.16%)
Коротких трейдов:
356 (46.84%)
Профит фактор:
1.94
Мат. ожидание:
1.29 USD
Средняя прибыль:
3.39 USD
Средний убыток:
-6.30 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-128.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-128.70 USD (7)
Прирост в месяц:
34.78%
Годовой прогноз:
421.99%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
128.70 USD (11.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.08% (56.58 USD)
По эквити:
20.70% (224.36 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 759
BTCUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 981
BTCUSD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 41K
BTCUSD -2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +122.77 USD
Худший трейд: -69 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +36.07 USD
Макс. убыток в серии: -128.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US02-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.80 × 435
ICMarketsSC-Live32
0.84 × 19
ICMarketsSC-Live12
0.85 × 20
Tickmill-Live09
0.91 × 66
ICMarketsSC-Live05
0.91 × 283
ICMarketsSC-Live22
1.02 × 58
Axi-US07-Live
1.23 × 30
FusionMarkets-Live
1.25 × 53
ICMarketsSC-Live08
1.25 × 8
Pepperstone-Demo02
1.25 × 4
MEXIntGroup-Real
1.26 × 411
ICMarketsSC-Live10
1.36 × 74
TitanFX-04
1.39 × 59
Pepperstone-Edge05
1.50 × 250
ICMarketsSC-Live16
1.81 × 1229
Exness-Real7
1.95 × 20
ICMarketsSC-Live26
2.04 × 110
Axi-US05-Live
2.07 × 112
Pepperstone-Edge12
2.08 × 227
ICMarketsSC-Live19
2.20 × 222
RoboForex-ECN
2.21 × 316
еще 20...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Free EA https://lucrandoemdolares.com/ultimachance/
Нет отзывов
2025.12.14 12:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:1000
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EA XAUUSD M5
30 USD в месяц
418%
0
0
USD
1.2K
USD
21
99%
760
78%
69%
1.94
1.29
USD
21%
1:400
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.