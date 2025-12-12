- Прирост
Всего трейдов:
760
Прибыльных трейдов:
595 (78.28%)
Убыточных трейдов:
165 (21.71%)
Лучший трейд:
122.77 USD
Худший трейд:
-68.53 USD
Общая прибыль:
2 019.75 USD (132 790 pips)
Общий убыток:
-1 039.29 USD (93 506 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (36.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
140.15 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
69.23%
Макс. загрузка депозита:
5.31%
Последний трейд:
2 минуты
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
7.62
Длинных трейдов:
404 (53.16%)
Коротких трейдов:
356 (46.84%)
Профит фактор:
1.94
Мат. ожидание:
1.29 USD
Средняя прибыль:
3.39 USD
Средний убыток:
-6.30 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-128.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-128.70 USD (7)
Прирост в месяц:
34.78%
Годовой прогноз:
421.99%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
128.70 USD (11.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.08% (56.58 USD)
По эквити:
20.70% (224.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|759
|BTCUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|981
|BTCUSD
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|41K
|BTCUSD
|-2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +122.77 USD
Худший трейд: -69 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +36.07 USD
Макс. убыток в серии: -128.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US02-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.80 × 435
|
ICMarketsSC-Live32
|0.84 × 19
|
ICMarketsSC-Live12
|0.85 × 20
|
Tickmill-Live09
|0.91 × 66
|
ICMarketsSC-Live05
|0.91 × 283
|
ICMarketsSC-Live22
|1.02 × 58
|
Axi-US07-Live
|1.23 × 30
|
FusionMarkets-Live
|1.25 × 53
|
ICMarketsSC-Live08
|1.25 × 8
|
Pepperstone-Demo02
|1.25 × 4
|
MEXIntGroup-Real
|1.26 × 411
|
ICMarketsSC-Live10
|1.36 × 74
|
TitanFX-04
|1.39 × 59
|
Pepperstone-Edge05
|1.50 × 250
|
ICMarketsSC-Live16
|1.81 × 1229
|
Exness-Real7
|1.95 × 20
|
ICMarketsSC-Live26
|2.04 × 110
|
Axi-US05-Live
|2.07 × 112
|
Pepperstone-Edge12
|2.08 × 227
|
ICMarketsSC-Live19
|2.20 × 222
|
RoboForex-ECN
|2.21 × 316
еще 20...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
418%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
21
99%
760
78%
69%
1.94
1.29
USD
USD
21%
1:400