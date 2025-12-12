SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / EA XAUUSD M5
Johnneid Amme Gomes E Silva

EA XAUUSD M5

Johnneid Amme Gomes E Silva
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
21 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 422%
Axi-US02-Live
1:400
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
765
Gewinntrades:
598 (78.16%)
Verlusttrades:
167 (21.83%)
Bester Trade:
122.77 USD
Schlechtester Trade:
-68.53 USD
Bruttoprofit:
2 030.81 USD (133 895 pips)
Bruttoverlust:
-1 041.87 USD (93 763 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
29 (36.07 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
140.15 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
69.23%
Max deposit load:
8.69%
Letzter Trade:
11 Minuten
Trades pro Woche:
37
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
7.68
Long-Positionen:
405 (52.94%)
Short-Positionen:
360 (47.06%)
Profit-Faktor:
1.95
Mathematische Gewinnerwartung:
1.29 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.40 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.24 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-128.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-128.70 USD (7)
Wachstum pro Monat :
35.72%
Jahresprognose:
433.45%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
128.70 USD (11.83%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.08% (56.58 USD)
Kapital:
20.70% (224.36 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 764
BTCUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 989
BTCUSD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 42K
BTCUSD -2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +122.77 USD
Schlechtester Trade: -69 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +36.07 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -128.70 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axi-US02-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.80 × 435
ICMarketsSC-Live32
0.84 × 19
ICMarketsSC-Live12
0.85 × 20
Tickmill-Live09
0.91 × 66
ICMarketsSC-Live05
0.91 × 283
ICMarketsSC-Live22
1.02 × 58
Axi-US07-Live
1.23 × 30
FusionMarkets-Live
1.25 × 53
ICMarketsSC-Live08
1.25 × 8
Pepperstone-Demo02
1.25 × 4
MEXIntGroup-Real
1.26 × 411
ICMarketsSC-Live10
1.36 × 74
TitanFX-04
1.39 × 59
Pepperstone-Edge05
1.50 × 250
ICMarketsSC-Live16
1.81 × 1229
Exness-Real7
1.95 × 20
ICMarketsSC-Live26
2.04 × 110
Axi-US05-Live
2.07 × 112
Pepperstone-Edge12
2.08 × 227
ICMarketsSC-Live19
2.20 × 222
RoboForex-ECN
2.21 × 316
noch 20 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Free EA https://lucrandoemdolares.com/ultimachance/
Keine Bewertungen
2025.12.14 12:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:1000
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
EA XAUUSD M5
30 USD pro Monat
422%
0
0
USD
1.2K
USD
21
99%
765
78%
69%
1.94
1.29
USD
21%
1:400
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.