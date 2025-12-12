- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
764
Negociações com lucro:
597 (78.14%)
Negociações com perda:
167 (21.86%)
Melhor negociação:
122.77 USD
Pior negociação:
-68.53 USD
Lucro bruto:
2 025.38 USD (133 352 pips)
Perda bruta:
-1 041.87 USD (93 763 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (36.07 USD)
Máximo lucro consecutivo:
140.15 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
69.23%
Depósito máximo carregado:
5.31%
Último negócio:
2 minutos atrás
Negociações por semana:
36
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
7.64
Negociações longas:
404 (52.88%)
Negociações curtas:
360 (47.12%)
Fator de lucro:
1.94
Valor esperado:
1.29 USD
Lucro médio:
3.39 USD
Perda média:
-6.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-128.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-128.70 USD (7)
Crescimento mensal:
35.12%
Previsão anual:
426.11%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
128.70 USD (11.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.08% (56.58 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.70% (224.36 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|763
|BTCUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|984
|BTCUSD
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|42K
|BTCUSD
|-2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +122.77 USD
Pior negociação: -69 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +36.07 USD
Máxima perda consecutiva: -128.70 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US02-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.80 × 435
|
ICMarketsSC-Live32
|0.84 × 19
|
ICMarketsSC-Live12
|0.85 × 20
|
Tickmill-Live09
|0.91 × 66
|
ICMarketsSC-Live05
|0.91 × 283
|
ICMarketsSC-Live22
|1.02 × 58
|
Axi-US07-Live
|1.23 × 30
|
FusionMarkets-Live
|1.25 × 53
|
ICMarketsSC-Live08
|1.25 × 8
|
Pepperstone-Demo02
|1.25 × 4
|
MEXIntGroup-Real
|1.26 × 411
|
ICMarketsSC-Live10
|1.36 × 74
|
TitanFX-04
|1.39 × 59
|
Pepperstone-Edge05
|1.50 × 250
|
ICMarketsSC-Live16
|1.81 × 1229
|
Exness-Real7
|1.95 × 20
|
ICMarketsSC-Live26
|2.04 × 110
|
Axi-US05-Live
|2.07 × 112
|
Pepperstone-Edge12
|2.08 × 227
|
ICMarketsSC-Live19
|2.20 × 222
|
RoboForex-ECN
|2.21 × 316
20 mais ...
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
420%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
21
99%
764
78%
69%
1.94
1.29
USD
USD
21%
1:400