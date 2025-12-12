SinaisSeções
EA XAUUSD M5
Johnneid Amme Gomes E Silva

EA XAUUSD M5

Johnneid Amme Gomes E Silva
0 comentários
Confiabilidade
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 420%
Axi-US02-Live
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
764
Negociações com lucro:
597 (78.14%)
Negociações com perda:
167 (21.86%)
Melhor negociação:
122.77 USD
Pior negociação:
-68.53 USD
Lucro bruto:
2 025.38 USD (133 352 pips)
Perda bruta:
-1 041.87 USD (93 763 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (36.07 USD)
Máximo lucro consecutivo:
140.15 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
69.23%
Depósito máximo carregado:
5.31%
Último negócio:
2 minutos atrás
Negociações por semana:
36
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
7.64
Negociações longas:
404 (52.88%)
Negociações curtas:
360 (47.12%)
Fator de lucro:
1.94
Valor esperado:
1.29 USD
Lucro médio:
3.39 USD
Perda média:
-6.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-128.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-128.70 USD (7)
Crescimento mensal:
35.12%
Previsão anual:
426.11%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
128.70 USD (11.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.08% (56.58 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.70% (224.36 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 763
BTCUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 984
BTCUSD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 42K
BTCUSD -2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +122.77 USD
Pior negociação: -69 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +36.07 USD
Máxima perda consecutiva: -128.70 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US02-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.80 × 435
ICMarketsSC-Live32
0.84 × 19
ICMarketsSC-Live12
0.85 × 20
Tickmill-Live09
0.91 × 66
ICMarketsSC-Live05
0.91 × 283
ICMarketsSC-Live22
1.02 × 58
Axi-US07-Live
1.23 × 30
FusionMarkets-Live
1.25 × 53
ICMarketsSC-Live08
1.25 × 8
Pepperstone-Demo02
1.25 × 4
MEXIntGroup-Real
1.26 × 411
ICMarketsSC-Live10
1.36 × 74
TitanFX-04
1.39 × 59
Pepperstone-Edge05
1.50 × 250
ICMarketsSC-Live16
1.81 × 1229
Exness-Real7
1.95 × 20
ICMarketsSC-Live26
2.04 × 110
Axi-US05-Live
2.07 × 112
Pepperstone-Edge12
2.08 × 227
ICMarketsSC-Live19
2.20 × 222
RoboForex-ECN
2.21 × 316
EA gratuito https://lucrandoemdolares.com/ultimachance/&nbsp;
2025.12.14 12:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:1000
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
EA XAUUSD M5
30 USD por mês
420%
0
0
USD
1.2K
USD
21
99%
764
78%
69%
1.94
1.29
USD
21%
1:400
