- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
765
利益トレード:
598 (78.16%)
損失トレード:
167 (21.83%)
ベストトレード:
122.77 USD
最悪のトレード:
-68.53 USD
総利益:
2 030.81 USD (133 895 pips)
総損失:
-1 041.87 USD (93 763 pips)
最大連続の勝ち:
29 (36.07 USD)
最大連続利益:
140.15 USD (6)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
69.23%
最大入金額:
8.69%
最近のトレード:
8 分前
1週間当たりの取引:
37
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
7.68
長いトレード:
405 (52.94%)
短いトレード:
360 (47.06%)
プロフィットファクター:
1.95
期待されたペイオフ:
1.29 USD
平均利益:
3.40 USD
平均損失:
-6.24 USD
最大連続の負け:
7 (-128.70 USD)
最大連続損失:
-128.70 USD (7)
月間成長:
35.72%
年間予想:
433.45%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
128.70 USD (11.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.08% (56.58 USD)
エクイティによる:
20.70% (224.36 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|764
|BTCUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|989
|BTCUSD
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|42K
|BTCUSD
|-2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +122.77 USD
最悪のトレード: -69 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +36.07 USD
最大連続損失: -128.70 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US02-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.80 × 435
|
ICMarketsSC-Live32
|0.84 × 19
|
ICMarketsSC-Live12
|0.85 × 20
|
Tickmill-Live09
|0.91 × 66
|
ICMarketsSC-Live05
|0.91 × 283
|
ICMarketsSC-Live22
|1.02 × 58
|
Axi-US07-Live
|1.23 × 30
|
FusionMarkets-Live
|1.25 × 53
|
ICMarketsSC-Live08
|1.25 × 8
|
Pepperstone-Demo02
|1.25 × 4
|
MEXIntGroup-Real
|1.26 × 411
|
ICMarketsSC-Live10
|1.36 × 74
|
TitanFX-04
|1.39 × 59
|
Pepperstone-Edge05
|1.50 × 250
|
ICMarketsSC-Live16
|1.81 × 1229
|
Exness-Real7
|1.95 × 20
|
ICMarketsSC-Live26
|2.04 × 110
|
Axi-US05-Live
|2.07 × 112
|
Pepperstone-Edge12
|2.08 × 227
|
ICMarketsSC-Live19
|2.20 × 222
|
RoboForex-ECN
|2.21 × 316
レビューなし
