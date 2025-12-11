- 成长
交易:
68
盈利交易:
55 (80.88%)
亏损交易:
13 (19.12%)
最好交易:
81.57 USD
最差交易:
-153.73 USD
毛利:
1 335.88 USD (186 593 pips)
毛利亏损:
-816.75 USD (53 238 pips)
最大连续赢利:
18 (495.13 USD)
最大连续盈利:
495.13 USD (18)
夏普比率:
0.19
交易活动:
99.56%
最大入金加载:
19.29%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.40
长期交易:
63 (92.65%)
短期交易:
5 (7.35%)
利润因子:
1.64
预期回报:
7.63 USD
平均利润:
24.29 USD
平均损失:
-62.83 USD
最大连续失误:
5 (-371.27 USD)
最大连续亏损:
-371.27 USD (5)
每月增长:
28.28%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
203.25 USD
最大值:
371.27 USD (13.07%)
相对跌幅:
结余:
14.59% (306.99 USD)
净值:
16.74% (395.75 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|CHFJPY
|15
|GBPAUD
|15
|EURCAD
|6
|AUDNZD
|5
|EURUSD
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|390
|CHFJPY
|-50
|GBPAUD
|223
|EURCAD
|-308
|AUDNZD
|138
|EURUSD
|125
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|130K
|CHFJPY
|-634
|GBPAUD
|4K
|EURCAD
|-2.8K
|AUDNZD
|1.2K
|EURUSD
|1.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +81.57 USD
最差交易: -154 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +495.13 USD
最大连续亏损: -371.27 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real15 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 28
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 13
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 4
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 9
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 5
|
AdmiralMarkets-Live
|0.33 × 3
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 91
|
Ava-Real 1-MT5
|0.38 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.92 × 36
|
AlfaForexRU-Real
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|1.17 × 254
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|2.55 × 20
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.95 × 137
|
RoboForex-ECN
|3.33 × 6
|
Exness-MT5Real15
|3.56 × 600
|
Exness-MT5Real5
|3.56 × 73
|
Tickmill-Live
|4.17 × 6
|
ForexTimeFXTM-Live02
|6.00 × 1
|
ECMarkets-Server
|12.00 × 1
|
Coinexx-Live
|12.74 × 23
|
Exness-MT5Real6
|15.28 × 538
|
Exness-MT5Real26
|16.50 × 2
|
Exness-MT5Real
|26.74 × 116
- DIAMONDS CATCHES ANY WAVE OF GOLD AND CURRENCY MARKET AROUND THE WORLD.
- ALL TRADES ARE PREVENTED WITH HARD STOPLOSS.
- PERMANENT PROFIT MONTH BY MONTH.
- TRUE PRICE IS $42/M, IT IS NOW ON PROMOTION OF $35 ONLY.
- TAKE YOUR CHANCE FOR SAFE INVESTMENT!
