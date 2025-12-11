- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
68
利益トレード:
55 (80.88%)
損失トレード:
13 (19.12%)
ベストトレード:
81.57 USD
最悪のトレード:
-153.73 USD
総利益:
1 335.88 USD (186 593 pips)
総損失:
-816.75 USD (53 238 pips)
最大連続の勝ち:
18 (495.13 USD)
最大連続利益:
495.13 USD (18)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
99.56%
最大入金額:
19.29%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.40
長いトレード:
63 (92.65%)
短いトレード:
5 (7.35%)
プロフィットファクター:
1.64
期待されたペイオフ:
7.63 USD
平均利益:
24.29 USD
平均損失:
-62.83 USD
最大連続の負け:
5 (-371.27 USD)
最大連続損失:
-371.27 USD (5)
月間成長:
28.28%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
203.25 USD
最大の:
371.27 USD (13.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.59% (306.99 USD)
エクイティによる:
16.74% (395.75 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|CHFJPY
|15
|GBPAUD
|15
|EURCAD
|6
|AUDNZD
|5
|EURUSD
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|390
|CHFJPY
|-50
|GBPAUD
|223
|EURCAD
|-308
|AUDNZD
|138
|EURUSD
|125
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|130K
|CHFJPY
|-634
|GBPAUD
|4K
|EURCAD
|-2.8K
|AUDNZD
|1.2K
|EURUSD
|1.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +81.57 USD
最悪のトレード: -154 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +495.13 USD
最大連続損失: -371.27 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real15"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 28
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 13
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 4
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 9
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 5
|
AdmiralMarkets-Live
|0.33 × 3
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 91
|
Ava-Real 1-MT5
|0.38 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.92 × 36
|
AlfaForexRU-Real
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|1.17 × 254
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|2.55 × 20
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.95 × 137
|
RoboForex-ECN
|3.33 × 6
|
Exness-MT5Real15
|3.56 × 600
|
Exness-MT5Real5
|3.56 × 73
|
Tickmill-Live
|4.17 × 6
|
ForexTimeFXTM-Live02
|6.00 × 1
|
ECMarkets-Server
|12.00 × 1
|
Coinexx-Live
|12.74 × 23
|
Exness-MT5Real6
|15.28 × 538
|
Exness-MT5Real26
|16.50 × 2
|
Exness-MT5Real
|26.74 × 116
- DIAMONDS CATCHES ANY WAVE OF GOLD AND CURRENCY MARKET AROUND THE WORLD.
- ALL TRADES ARE PREVENTED WITH HARD STOPLOSS.
- PERMANENT PROFIT MONTH BY MONTH.
- TRUE PRICE IS $42/M, IT IS NOW ON PROMOTION OF $35 ONLY.
- TAKE YOUR CHANCE FOR SAFE INVESTMENT!
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
35 USD/月
28%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
3
100%
68
80%
100%
1.63
7.63
USD
USD
17%
1:500