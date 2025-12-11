- Büyüme
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
10 (90.90%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (9.09%)
En iyi işlem:
47.69 USD
En kötü işlem:
-120.33 USD
Brüt kâr:
224.07 USD (40 330 pips)
Brüt zarar:
-120.33 USD (40 110 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (133.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
133.35 USD (6)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
97.53%
Maks. mevduat yükü:
17.01%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
0.86
Alış işlemleri:
11 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.86
Beklenen getiri:
9.43 USD
Ortalama kâr:
22.41 USD
Ortalama zarar:
-120.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-120.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-120.33 USD (1)
Aylık büyüme:
5.19%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29.61 USD
Maksimum:
120.33 USD (5.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.76% (120.33 USD)
Varlığa göre:
15.94% (335.41 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|GBPAUD
|2
|AUDNZD
|2
|CHFJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-3
|GBPAUD
|29
|AUDNZD
|55
|CHFJPY
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-1.1K
|GBPAUD
|565
|AUDNZD
|473
|CHFJPY
|302
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +47.69 USD
En kötü işlem: -120 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +133.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -120.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 22
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.83 × 6
|
GoMarkets-Live
|1.14 × 21
|
Exness-MT5Real29
|2.55 × 20
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.34 × 121
|
Exness-MT5Real5
|3.74 × 68
|
Tickmill-Live
|4.17 × 6
|
Exness-MT5Real15
|4.17 × 511
|
Coinexx-Live
|13.32 × 22
|
Exness-MT5Real26
|16.50 × 2
|
Exness-MT5Real6
|17.19 × 467
|
Exness-MT5Real
|27.93 × 111
