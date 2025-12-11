SinaisSeções
Hieu Tran Trung

DIAMONDS

Hieu Tran Trung
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD por mês
crescimento desde 2025 28%
Exness-MT5Real15
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
68
Negociações com lucro:
55 (80.88%)
Negociações com perda:
13 (19.12%)
Melhor negociação:
81.57 USD
Pior negociação:
-153.73 USD
Lucro bruto:
1 335.88 USD (186 593 pips)
Perda bruta:
-816.75 USD (53 238 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (495.13 USD)
Máximo lucro consecutivo:
495.13 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
99.56%
Depósito máximo carregado:
19.29%
Último negócio:
57 minutos atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.40
Negociações longas:
63 (92.65%)
Negociações curtas:
5 (7.35%)
Fator de lucro:
1.64
Valor esperado:
7.63 USD
Lucro médio:
24.29 USD
Perda média:
-62.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-371.27 USD)
Máxima perda consecutiva:
-371.27 USD (5)
Crescimento mensal:
28.28%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
203.25 USD
Máximo:
371.27 USD (13.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.59% (306.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.74% (395.75 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 22
CHFJPY 15
GBPAUD 15
EURCAD 6
AUDNZD 5
EURUSD 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 390
CHFJPY -50
GBPAUD 223
EURCAD -308
AUDNZD 138
EURUSD 125
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 130K
CHFJPY -634
GBPAUD 4K
EURCAD -2.8K
AUDNZD 1.2K
EURUSD 1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +81.57 USD
Pior negociação: -154 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +495.13 USD
Máxima perda consecutiva: -371.27 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real15" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real8
0.00 × 28
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 13
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 4
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 9
FXOpen-MT5
0.00 × 2
PurpleTrading-Live
0.00 × 5
AdmiralMarkets-Live
0.33 × 3
GoMarkets-Live
0.36 × 91
Ava-Real 1-MT5
0.38 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
0.92 × 36
AlfaForexRU-Real
1.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.17 × 254
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
ICMarketsSC-MT5-4
2.95 × 137
RoboForex-ECN
3.33 × 6
Exness-MT5Real15
3.56 × 600
Exness-MT5Real5
3.56 × 73
Tickmill-Live
4.17 × 6
ForexTimeFXTM-Live02
6.00 × 1
ECMarkets-Server
12.00 × 1
Coinexx-Live
12.74 × 23
Exness-MT5Real6
15.28 × 538
Exness-MT5Real26
16.50 × 2
Exness-MT5Real
26.74 × 116
- DIAMONDS CATCHES ANY WAVE OF GOLD AND CURRENCY MARKET AROUND THE WORLD.

- ALL TRADES ARE PREVENTED WITH HARD STOPLOSS.

- PERMANENT PROFIT MONTH BY MONTH.

- TRUE PRICE IS $42/M, IT IS NOW ON PROMOTION OF $35 ONLY.

- TAKE YOUR CHANCE FOR SAFE INVESTMENT!

2025.12.26 05:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 09:35
No swaps are charged on the signal account
2025.12.17 05:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 03:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 02:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 15:32
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 07:13
Share of trading days is too low
2025.12.12 07:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 15:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 15:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 15:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.11 15:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 15:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
DIAMONDS
35 USD por mês
28%
0
0
USD
2.5K
USD
3
100%
68
80%
100%
1.63
7.63
USD
17%
1:500
Copiar

