- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
68
Negociações com lucro:
55 (80.88%)
Negociações com perda:
13 (19.12%)
Melhor negociação:
81.57 USD
Pior negociação:
-153.73 USD
Lucro bruto:
1 335.88 USD (186 593 pips)
Perda bruta:
-816.75 USD (53 238 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (495.13 USD)
Máximo lucro consecutivo:
495.13 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
99.56%
Depósito máximo carregado:
19.29%
Último negócio:
57 minutos atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.40
Negociações longas:
63 (92.65%)
Negociações curtas:
5 (7.35%)
Fator de lucro:
1.64
Valor esperado:
7.63 USD
Lucro médio:
24.29 USD
Perda média:
-62.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-371.27 USD)
Máxima perda consecutiva:
-371.27 USD (5)
Crescimento mensal:
28.28%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
203.25 USD
Máximo:
371.27 USD (13.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.59% (306.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.74% (395.75 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|CHFJPY
|15
|GBPAUD
|15
|EURCAD
|6
|AUDNZD
|5
|EURUSD
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|390
|CHFJPY
|-50
|GBPAUD
|223
|EURCAD
|-308
|AUDNZD
|138
|EURUSD
|125
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|130K
|CHFJPY
|-634
|GBPAUD
|4K
|EURCAD
|-2.8K
|AUDNZD
|1.2K
|EURUSD
|1.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real15" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 28
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 13
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 4
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 9
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 5
|
AdmiralMarkets-Live
|0.33 × 3
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 91
|
Ava-Real 1-MT5
|0.38 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.92 × 36
|
AlfaForexRU-Real
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|1.17 × 254
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|2.55 × 20
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.95 × 137
|
RoboForex-ECN
|3.33 × 6
|
Exness-MT5Real15
|3.56 × 600
|
Exness-MT5Real5
|3.56 × 73
|
Tickmill-Live
|4.17 × 6
|
ForexTimeFXTM-Live02
|6.00 × 1
|
ECMarkets-Server
|12.00 × 1
|
Coinexx-Live
|12.74 × 23
|
Exness-MT5Real6
|15.28 × 538
|
Exness-MT5Real26
|16.50 × 2
|
Exness-MT5Real
|26.74 × 116
- DIAMONDS CATCHES ANY WAVE OF GOLD AND CURRENCY MARKET AROUND THE WORLD.
- ALL TRADES ARE PREVENTED WITH HARD STOPLOSS.
- PERMANENT PROFIT MONTH BY MONTH.
- TRUE PRICE IS $42/M, IT IS NOW ON PROMOTION OF $35 ONLY.
- TAKE YOUR CHANCE FOR SAFE INVESTMENT!
