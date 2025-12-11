- Прирост
Всего трейдов:
50
Прибыльных трейдов:
42 (84.00%)
Убыточных трейдов:
8 (16.00%)
Лучший трейд:
81.57 USD
Худший трейд:
-120.33 USD
Общая прибыль:
997.54 USD (116 246 pips)
Общий убыток:
-445.48 USD (49 854 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (324.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
324.85 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
99.56%
Макс. загрузка депозита:
19.29%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
1.80
Длинных трейдов:
45 (90.00%)
Коротких трейдов:
5 (10.00%)
Профит фактор:
2.24
Мат. ожидание:
11.04 USD
Средняя прибыль:
23.75 USD
Средний убыток:
-55.69 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-306.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-306.99 USD (4)
Прирост в месяц:
28.20%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
203.25 USD
Максимальная:
306.99 USD (14.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.59% (306.99 USD)
По эквити:
16.74% (395.75 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|15
|XAUUSD
|14
|GBPAUD
|12
|EURUSD
|5
|AUDNZD
|2
|EURCAD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CHFJPY
|-50
|XAUUSD
|184
|GBPAUD
|174
|EURUSD
|125
|AUDNZD
|55
|EURCAD
|63
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CHFJPY
|-634
|XAUUSD
|61K
|GBPAUD
|3.3K
|EURUSD
|1.5K
|AUDNZD
|473
|EURCAD
|580
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +81.57 USD
Худший трейд: -120 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +324.85 USD
Макс. убыток в серии: -306.99 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 28
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 13
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 4
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 9
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 5
|
AdmiralMarkets-Live
|0.33 × 3
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 91
|
Ava-Real 1-MT5
|0.38 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.92 × 36
|
AlfaForexRU-Real
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|1.17 × 254
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|2.55 × 20
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.95 × 137
|
RoboForex-ECN
|3.33 × 6
|
Exness-MT5Real15
|3.56 × 600
|
Exness-MT5Real5
|3.56 × 73
|
Tickmill-Live
|4.17 × 6
|
ForexTimeFXTM-Live02
|6.00 × 1
|
ECMarkets-Server
|12.00 × 1
|
Coinexx-Live
|12.74 × 23
|
Exness-MT5Real6
|15.28 × 538
|
Exness-MT5Real26
|16.50 × 2
|
Exness-MT5Real
|26.74 × 116
- DIAMONDS CATCHES ANY WAVE OF GOLD AND CURRENCY MARKET AROUND THE WORLD.
- ALL TRADES ARE PREVENTED WITH HARD STOPLOSS.
- PERMANENT PROFIT MONTH BY MONTH.
- TRUE PRICE IS $42/M, IT IS NOW ON PROMOTION OF $35 ONLY.
- TAKE YOUR CHANCE, GOOD LUCK FOR SAFE INVESTMENT!
