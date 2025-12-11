СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / DIAMONDS
Hieu Tran Trung

DIAMONDS

Hieu Tran Trung
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2025 28%
Exness-MT5Real15
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
50
Прибыльных трейдов:
42 (84.00%)
Убыточных трейдов:
8 (16.00%)
Лучший трейд:
81.57 USD
Худший трейд:
-120.33 USD
Общая прибыль:
997.54 USD (116 246 pips)
Общий убыток:
-445.48 USD (49 854 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (324.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
324.85 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
99.56%
Макс. загрузка депозита:
19.29%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
1.80
Длинных трейдов:
45 (90.00%)
Коротких трейдов:
5 (10.00%)
Профит фактор:
2.24
Мат. ожидание:
11.04 USD
Средняя прибыль:
23.75 USD
Средний убыток:
-55.69 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-306.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-306.99 USD (4)
Прирост в месяц:
28.20%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
203.25 USD
Максимальная:
306.99 USD (14.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.59% (306.99 USD)
По эквити:
16.74% (395.75 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CHFJPY 15
XAUUSD 14
GBPAUD 12
EURUSD 5
AUDNZD 2
EURCAD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CHFJPY -50
XAUUSD 184
GBPAUD 174
EURUSD 125
AUDNZD 55
EURCAD 63
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CHFJPY -634
XAUUSD 61K
GBPAUD 3.3K
EURUSD 1.5K
AUDNZD 473
EURCAD 580
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +81.57 USD
Худший трейд: -120 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +324.85 USD
Макс. убыток в серии: -306.99 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real8
0.00 × 28
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 13
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 4
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 9
FXOpen-MT5
0.00 × 2
PurpleTrading-Live
0.00 × 5
AdmiralMarkets-Live
0.33 × 3
GoMarkets-Live
0.36 × 91
Ava-Real 1-MT5
0.38 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
0.92 × 36
AlfaForexRU-Real
1.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.17 × 254
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
ICMarketsSC-MT5-4
2.95 × 137
RoboForex-ECN
3.33 × 6
Exness-MT5Real15
3.56 × 600
Exness-MT5Real5
3.56 × 73
Tickmill-Live
4.17 × 6
ForexTimeFXTM-Live02
6.00 × 1
ECMarkets-Server
12.00 × 1
Coinexx-Live
12.74 × 23
Exness-MT5Real6
15.28 × 538
Exness-MT5Real26
16.50 × 2
Exness-MT5Real
26.74 × 116
- DIAMONDS CATCHES ANY WAVE OF GOLD AND CURRENCY MARKET AROUND THE WORLD.

- ALL TRADES ARE PREVENTED WITH HARD STOPLOSS.

- PERMANENT PROFIT MONTH BY MONTH.

- TRUE PRICE IS $42/M, IT IS NOW ON PROMOTION OF $35 ONLY.

- TAKE YOUR CHANCE, GOOD LUCK FOR SAFE INVESTMENT!

Нет отзывов
2025.12.25 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 09:35
No swaps are charged on the signal account
2025.12.17 05:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 03:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 02:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 15:32
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 07:13
Share of trading days is too low
2025.12.12 07:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 15:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 15:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 15:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.11 15:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 15:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DIAMONDS
35 USD в месяц
28%
0
0
USD
2.1K
USD
1
100%
50
84%
100%
2.23
11.04
USD
17%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.