Hieu Tran Trung

DIAMONDS

Hieu Tran Trung
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD al mes
incremento desde 2025 28%
Exness-MT5Real15
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
68
Transacciones Rentables:
55 (80.88%)
Transacciones Irrentables:
13 (19.12%)
Mejor transacción:
81.57 USD
Peor transacción:
-153.73 USD
Beneficio Bruto:
1 335.88 USD (186 593 pips)
Pérdidas Brutas:
-816.75 USD (53 238 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (495.13 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
495.13 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
99.56%
Carga máxima del depósito:
19.29%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.40
Transacciones Largas:
63 (92.65%)
Transacciones Cortas:
5 (7.35%)
Factor de Beneficio:
1.64
Beneficio Esperado:
7.63 USD
Beneficio medio:
24.29 USD
Pérdidas medias:
-62.83 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-371.27 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-371.27 USD (5)
Crecimiento al mes:
28.28%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
203.25 USD
Máxima:
371.27 USD (13.07%)
Reducción relativa:
De balance:
14.59% (306.99 USD)
De fondos:
16.74% (395.75 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 22
CHFJPY 15
GBPAUD 15
EURCAD 6
AUDNZD 5
EURUSD 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 390
CHFJPY -50
GBPAUD 223
EURCAD -308
AUDNZD 138
EURUSD 125
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 130K
CHFJPY -634
GBPAUD 4K
EURCAD -2.8K
AUDNZD 1.2K
EURUSD 1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +81.57 USD
Peor transacción: -154 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +495.13 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -371.27 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real15" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real8
0.00 × 28
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 13
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 4
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 9
FXOpen-MT5
0.00 × 2
PurpleTrading-Live
0.00 × 5
AdmiralMarkets-Live
0.33 × 3
GoMarkets-Live
0.36 × 91
Ava-Real 1-MT5
0.38 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
0.92 × 36
AlfaForexRU-Real
1.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.17 × 254
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
ICMarketsSC-MT5-4
2.95 × 137
RoboForex-ECN
3.33 × 6
Exness-MT5Real15
3.56 × 600
Exness-MT5Real5
3.56 × 73
Tickmill-Live
4.17 × 6
ForexTimeFXTM-Live02
6.00 × 1
ECMarkets-Server
12.00 × 1
Coinexx-Live
12.74 × 23
Exness-MT5Real6
15.28 × 538
Exness-MT5Real26
16.50 × 2
Exness-MT5Real
26.74 × 116
- DIAMONDS CATCHES ANY WAVE OF GOLD AND CURRENCY MARKET AROUND THE WORLD.

- ALL TRADES ARE PREVENTED WITH HARD STOPLOSS.

- PERMANENT PROFIT MONTH BY MONTH.

- TRUE PRICE IS $42/M, IT IS NOW ON PROMOTION OF $35 ONLY.

- TAKE YOUR CHANCE FOR SAFE INVESTMENT!

2025.12.26 05:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 09:35
No swaps are charged on the signal account
2025.12.17 05:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 03:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 02:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 15:32
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 07:13
Share of trading days is too low
2025.12.12 07:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 15:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 15:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 15:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.11 15:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 15:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
DIAMONDS
35 USD al mes
28%
0
0
USD
2.5K
USD
3
100%
68
80%
100%
1.63
7.63
USD
17%
1:500
