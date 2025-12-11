Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real15" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real8 0.00 × 22 ICMarketsSC-MT5 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 PurpleTrading-Live 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 0.83 × 6 GoMarkets-Live 1.14 × 21 Exness-MT5Real29 2.55 × 20 ICMarketsSC-MT5-4 3.34 × 121 Exness-MT5Real5 3.74 × 68 Tickmill-Live 4.17 × 6 Exness-MT5Real15 4.17 × 511 Coinexx-Live 13.32 × 22 Exness-MT5Real26 16.50 × 2 Exness-MT5Real6 17.19 × 467 Exness-MT5Real 27.93 × 111 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou