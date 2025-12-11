Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real15" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real8 0.00 × 28 ICMarketsSC-MT5 0.00 × 13 MilliyFXGlobal-Server 0.00 × 4 RazeGlobalMarkets-Server 0.00 × 9 FXOpen-MT5 0.00 × 2 PurpleTrading-Live 0.00 × 5 AdmiralMarkets-Live 0.33 × 3 GoMarkets-Live 0.36 × 91 Ava-Real 1-MT5 0.38 × 13 ICMarketsSC-MT5-2 0.92 × 36 AlfaForexRU-Real 1.00 × 1 FusionMarkets-Live 1.17 × 254 Exness-MT5Real18 2.00 × 1 Exness-MT5Real29 2.55 × 20 ICMarketsSC-MT5-4 2.95 × 137 RoboForex-ECN 3.33 × 6 Exness-MT5Real15 3.56 × 600 Exness-MT5Real5 3.56 × 73 Tickmill-Live 4.17 × 6 ForexTimeFXTM-Live02 6.00 × 1 ECMarkets-Server 12.00 × 1 Coinexx-Live 12.74 × 23 Exness-MT5Real6 15.28 × 538 Exness-MT5Real26 16.50 × 2 Exness-MT5Real 26.74 × 116