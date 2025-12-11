SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / DIAMONDS
Hieu Tran Trung

DIAMONDS

Hieu Tran Trung
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 35 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 28%
Exness-MT5Real15
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
68
Gewinntrades:
55 (80.88%)
Verlusttrades:
13 (19.12%)
Bester Trade:
81.57 USD
Schlechtester Trade:
-153.73 USD
Bruttoprofit:
1 335.88 USD (186 593 pips)
Bruttoverlust:
-816.75 USD (53 238 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (495.13 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
495.13 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
99.56%
Max deposit load:
19.29%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.40
Long-Positionen:
63 (92.65%)
Short-Positionen:
5 (7.35%)
Profit-Faktor:
1.64
Mathematische Gewinnerwartung:
7.63 USD
Durchschnittlicher Profit:
24.29 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-62.83 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-371.27 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-371.27 USD (5)
Wachstum pro Monat :
28.28%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
203.25 USD
Maximaler:
371.27 USD (13.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.59% (306.99 USD)
Kapital:
16.74% (395.75 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 22
CHFJPY 15
GBPAUD 15
EURCAD 6
AUDNZD 5
EURUSD 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 390
CHFJPY -50
GBPAUD 223
EURCAD -308
AUDNZD 138
EURUSD 125
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 130K
CHFJPY -634
GBPAUD 4K
EURCAD -2.8K
AUDNZD 1.2K
EURUSD 1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +81.57 USD
Schlechtester Trade: -154 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +495.13 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -371.27 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real15" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real8
0.00 × 28
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 13
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 4
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 9
FXOpen-MT5
0.00 × 2
PurpleTrading-Live
0.00 × 5
AdmiralMarkets-Live
0.33 × 3
GoMarkets-Live
0.36 × 91
Ava-Real 1-MT5
0.38 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
0.92 × 36
AlfaForexRU-Real
1.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.17 × 254
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
ICMarketsSC-MT5-4
2.95 × 137
RoboForex-ECN
3.33 × 6
Exness-MT5Real15
3.56 × 600
Exness-MT5Real5
3.56 × 73
Tickmill-Live
4.17 × 6
ForexTimeFXTM-Live02
6.00 × 1
ECMarkets-Server
12.00 × 1
Coinexx-Live
12.74 × 23
Exness-MT5Real6
15.28 × 538
Exness-MT5Real26
16.50 × 2
Exness-MT5Real
26.74 × 116
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

- DIAMONDS CATCHES ANY WAVE OF GOLD AND CURRENCY MARKET AROUND THE WORLD.

- ALL TRADES ARE PREVENTED WITH HARD STOPLOSS.

- PERMANENT PROFIT MONTH BY MONTH.

- TRUE PRICE IS $42/M, IT IS NOW ON PROMOTION OF $35 ONLY.

- TAKE YOUR CHANCE FOR SAFE INVESTMENT!

Keine Bewertungen
2025.12.26 05:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 09:35
No swaps are charged on the signal account
2025.12.17 05:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 03:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 02:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 15:32
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 07:13
Share of trading days is too low
2025.12.12 07:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 15:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 15:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 15:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.11 15:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 15:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
DIAMONDS
35 USD pro Monat
28%
0
0
USD
2.5K
USD
3
100%
68
80%
100%
1.63
7.63
USD
17%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.