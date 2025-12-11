- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
68
Gewinntrades:
55 (80.88%)
Verlusttrades:
13 (19.12%)
Bester Trade:
81.57 USD
Schlechtester Trade:
-153.73 USD
Bruttoprofit:
1 335.88 USD (186 593 pips)
Bruttoverlust:
-816.75 USD (53 238 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (495.13 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
495.13 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
99.56%
Max deposit load:
19.29%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.40
Long-Positionen:
63 (92.65%)
Short-Positionen:
5 (7.35%)
Profit-Faktor:
1.64
Mathematische Gewinnerwartung:
7.63 USD
Durchschnittlicher Profit:
24.29 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-62.83 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-371.27 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-371.27 USD (5)
Wachstum pro Monat :
28.28%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
203.25 USD
Maximaler:
371.27 USD (13.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.59% (306.99 USD)
Kapital:
16.74% (395.75 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|CHFJPY
|15
|GBPAUD
|15
|EURCAD
|6
|AUDNZD
|5
|EURUSD
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|390
|CHFJPY
|-50
|GBPAUD
|223
|EURCAD
|-308
|AUDNZD
|138
|EURUSD
|125
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|130K
|CHFJPY
|-634
|GBPAUD
|4K
|EURCAD
|-2.8K
|AUDNZD
|1.2K
|EURUSD
|1.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +81.57 USD
Schlechtester Trade: -154 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +495.13 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -371.27 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real15" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 28
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 13
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 4
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 9
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 5
|
AdmiralMarkets-Live
|0.33 × 3
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 91
|
Ava-Real 1-MT5
|0.38 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.92 × 36
|
AlfaForexRU-Real
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|1.17 × 254
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|2.55 × 20
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.95 × 137
|
RoboForex-ECN
|3.33 × 6
|
Exness-MT5Real15
|3.56 × 600
|
Exness-MT5Real5
|3.56 × 73
|
Tickmill-Live
|4.17 × 6
|
ForexTimeFXTM-Live02
|6.00 × 1
|
ECMarkets-Server
|12.00 × 1
|
Coinexx-Live
|12.74 × 23
|
Exness-MT5Real6
|15.28 × 538
|
Exness-MT5Real26
|16.50 × 2
|
Exness-MT5Real
|26.74 × 116
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
35 USD pro Monat
28%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
3
100%
68
80%
100%
1.63
7.63
USD
USD
17%
1:500