- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
10 (90.90%)
Loss Trade:
1 (9.09%)
Best Trade:
47.69 USD
Worst Trade:
-120.33 USD
Profitto lordo:
224.07 USD (40 330 pips)
Perdita lorda:
-120.33 USD (40 110 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (133.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
133.35 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
97.53%
Massimo carico di deposito:
17.01%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
0.86
Long Trade:
11 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.86
Profitto previsto:
9.43 USD
Profitto medio:
22.41 USD
Perdita media:
-120.33 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-120.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-120.33 USD (1)
Crescita mensile:
5.19%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29.61 USD
Massimale:
120.33 USD (5.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.76% (120.33 USD)
Per equità:
16.42% (345.38 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|GBPAUD
|2
|AUDNZD
|2
|CHFJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-3
|GBPAUD
|29
|AUDNZD
|55
|CHFJPY
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-1.1K
|GBPAUD
|565
|AUDNZD
|473
|CHFJPY
|302
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +47.69 USD
Worst Trade: -120 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +133.35 USD
Massima perdita consecutiva: -120.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 22
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.83 × 6
|
GoMarkets-Live
|1.14 × 21
|
Exness-MT5Real29
|2.55 × 20
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.34 × 121
|
Exness-MT5Real5
|3.74 × 68
|
Tickmill-Live
|4.17 × 6
|
Exness-MT5Real15
|4.17 × 511
|
Coinexx-Live
|13.32 × 22
|
Exness-MT5Real26
|16.50 × 2
|
Exness-MT5Real6
|17.19 × 467
|
Exness-MT5Real
|27.93 × 111
