交易:
81
盈利交易:
61 (75.30%)
亏损交易:
20 (24.69%)
最好交易:
37.70 USD
最差交易:
-12.64 USD
毛利:
150.74 USD (10 559 pips)
毛利亏损:
-67.99 USD (6 374 pips)
最大连续赢利:
8 (13.77 USD)
最大连续盈利:
37.70 USD (1)
夏普比率:
0.20
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.56%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
1 一天
采收率:
4.11
长期交易:
67 (82.72%)
短期交易:
14 (17.28%)
利润因子:
2.22
预期回报:
1.02 USD
平均利润:
2.47 USD
平均损失:
-3.40 USD
最大连续失误:
2 (-20.12 USD)
最大连续亏损:
-20.12 USD (2)
每月增长:
5.05%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
20.12 USD (1.89%)
相对跌幅:
结余:
1.91% (20.12 USD)
净值:
3.99% (41.77 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|35
|EURAUD
|20
|NZDCAD
|13
|USDCAD
|11
|EURCHF
|1
|NZDCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|38
|EURAUD
|20
|NZDCAD
|11
|USDCAD
|11
|EURCHF
|2
|NZDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|3.1K
|EURAUD
|-349
|NZDCAD
|311
|USDCAD
|937
|EURCHF
|185
|NZDCHF
|85
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +37.70 USD
最差交易: -13 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +13.77 USD
最大连续亏损: -20.12 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-8
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live04
|0.44 × 333
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
|
TitanFX-01
|0.55 × 77
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.68 × 53
|
RoboForex-Prime
|0.71 × 1964
|
AMarkets-Real
|0.81 × 32
|
RoboForex-ECN-3
|0.89 × 167
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|1.08 × 121
|
Darwinex-Live
|1.16 × 155
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.26 × 378
|
FXChoice-Pro Live
|1.31 × 29
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.33 × 6
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.33 × 3
|
Alpari-Pro.ECN
|1.43 × 30
|
EGlobalTrade-Cent1
|1.45 × 11
