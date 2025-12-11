- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
81
利益トレード:
61 (75.30%)
損失トレード:
20 (24.69%)
ベストトレード:
37.70 USD
最悪のトレード:
-12.64 USD
総利益:
150.74 USD (10 559 pips)
総損失:
-67.99 USD (6 374 pips)
最大連続の勝ち:
8 (13.77 USD)
最大連続利益:
37.70 USD (1)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.69%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
4.11
長いトレード:
67 (82.72%)
短いトレード:
14 (17.28%)
プロフィットファクター:
2.22
期待されたペイオフ:
1.02 USD
平均利益:
2.47 USD
平均損失:
-3.40 USD
最大連続の負け:
2 (-20.12 USD)
最大連続損失:
-20.12 USD (2)
月間成長:
5.05%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
20.12 USD (1.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.91% (20.12 USD)
エクイティによる:
6.22% (65.13 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|35
|EURAUD
|20
|NZDCAD
|13
|USDCAD
|11
|EURCHF
|1
|NZDCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|38
|EURAUD
|20
|NZDCAD
|11
|USDCAD
|11
|EURCHF
|2
|NZDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|3.1K
|EURAUD
|-349
|NZDCAD
|311
|USDCAD
|937
|EURCHF
|185
|NZDCHF
|85
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +37.70 USD
最悪のトレード: -13 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +13.77 USD
最大連続損失: -20.12 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-8
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live04
|0.44 × 333
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
|
TitanFX-01
|0.55 × 77
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.68 × 53
|
RoboForex-Prime
|0.71 × 1964
|
AMarkets-Real
|0.81 × 32
|
RoboForex-ECN-3
|0.89 × 167
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|1.08 × 121
|
Darwinex-Live
|1.16 × 155
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.26 × 378
|
FXChoice-Pro Live
|1.31 × 29
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.33 × 6
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.33 × 3
|
Alpari-Pro.ECN
|1.43 × 30
|
EGlobalTrade-Cent1
|1.45 × 11
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
1000 USD/月
8%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
6
0%
81
75%
100%
2.21
1.02
USD
USD
6%
1:300