Roman Loevskiy

Axiom Alpha

Roman Loevskiy
0 리뷰
안정성
8
0 / 0 USD
월별 1000 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 10%
RoboForex-Prime
1:300
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
95
이익 거래:
70 (73.68%)
손실 거래:
25 (26.32%)
최고의 거래:
37.70 USD
최악의 거래:
-12.64 USD
총 수익:
185.49 USD (12 445 pips)
총 손실:
-87.74 USD (8 253 pips)
연속 최대 이익:
8 (13.77 USD)
연속 최대 이익:
37.70 USD (1)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
6.30%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
4.86
롱(주식매수):
79 (83.16%)
숏(주식차입매도):
16 (16.84%)
수익 요인:
2.11
기대수익:
1.03 USD
평균 이익:
2.65 USD
평균 손실:
-3.51 USD
연속 최대 손실:
2 (-20.12 USD)
연속 최대 손실:
-20.12 USD (2)
월별 성장률:
4.46%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
20.12 USD (1.89%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.91% (20.12 USD)
자본금별:
6.22% (65.13 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 39
EURAUD 20
USDCAD 17
NZDCAD 14
NZDCHF 4
EURCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 43
EURAUD 20
USDCAD 17
NZDCAD 13
NZDCHF 4
EURCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 3.4K
EURAUD -349
USDCAD 284
NZDCAD 613
NZDCHF 130
EURCHF 185
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +37.70 USD
최악의 거래: -13 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +13.77 USD
연속 최대 손실: -20.12 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-Real17
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-8
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 4
Tickmill-Live04
0.44 × 333
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
TitanFX-01
0.55 × 77
Tickmill-Live
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.68 × 53
RoboForex-Prime
0.71 × 1964
AMarkets-Real
0.81 × 32
RoboForex-ECN-3
0.89 × 167
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.26 × 378
FXChoice-Pro Live
1.31 × 29
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.33 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.33 × 3
Alpari-Pro.ECN
1.43 × 30
EGlobalTrade-Cent1
1.45 × 11
33 더...
리뷰 없음
2025.12.11 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Axiom Alpha
월별 1000 USD
10%
0
0
USD
1.1K
USD
8
0%
95
73%
100%
2.11
1.03
USD
6%
1:300
