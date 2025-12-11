- 자본
- 축소
트레이드:
95
이익 거래:
70 (73.68%)
손실 거래:
25 (26.32%)
최고의 거래:
37.70 USD
최악의 거래:
-12.64 USD
총 수익:
185.49 USD (12 445 pips)
총 손실:
-87.74 USD (8 253 pips)
연속 최대 이익:
8 (13.77 USD)
연속 최대 이익:
37.70 USD (1)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
6.30%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
4.86
롱(주식매수):
79 (83.16%)
숏(주식차입매도):
16 (16.84%)
수익 요인:
2.11
기대수익:
1.03 USD
평균 이익:
2.65 USD
평균 손실:
-3.51 USD
연속 최대 손실:
2 (-20.12 USD)
연속 최대 손실:
-20.12 USD (2)
월별 성장률:
4.46%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
20.12 USD (1.89%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.91% (20.12 USD)
자본금별:
6.22% (65.13 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|39
|EURAUD
|20
|USDCAD
|17
|NZDCAD
|14
|NZDCHF
|4
|EURCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|43
|EURAUD
|20
|USDCAD
|17
|NZDCAD
|13
|NZDCHF
|4
|EURCHF
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|3.4K
|EURAUD
|-349
|USDCAD
|284
|NZDCAD
|613
|NZDCHF
|130
|EURCHF
|185
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +37.70 USD
최악의 거래: -13 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +13.77 USD
연속 최대 손실: -20.12 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-8
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live04
|0.44 × 333
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
|
TitanFX-01
|0.55 × 77
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.68 × 53
|
RoboForex-Prime
|0.71 × 1964
|
AMarkets-Real
|0.81 × 32
|
RoboForex-ECN-3
|0.89 × 167
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|1.08 × 121
|
Darwinex-Live
|1.16 × 155
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.26 × 378
|
FXChoice-Pro Live
|1.31 × 29
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.33 × 6
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.33 × 3
|
Alpari-Pro.ECN
|1.43 × 30
|
EGlobalTrade-Cent1
|1.45 × 11
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 1000 USD
10%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
8
0%
95
73%
100%
2.11
1.03
USD
USD
6%
1:300