- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
81
Прибыльных трейдов:
61 (75.30%)
Убыточных трейдов:
20 (24.69%)
Лучший трейд:
37.70 USD
Худший трейд:
-12.64 USD
Общая прибыль:
150.74 USD (10 559 pips)
Общий убыток:
-67.99 USD (6 374 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (13.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
37.70 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.56%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.11
Длинных трейдов:
67 (82.72%)
Коротких трейдов:
14 (17.28%)
Профит фактор:
2.22
Мат. ожидание:
1.02 USD
Средняя прибыль:
2.47 USD
Средний убыток:
-3.40 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-20.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.12 USD (2)
Прирост в месяц:
5.05%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
20.12 USD (1.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.91% (20.12 USD)
По эквити:
3.99% (41.77 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|35
|EURAUD
|20
|NZDCAD
|13
|USDCAD
|11
|EURCHF
|1
|NZDCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|38
|EURAUD
|20
|NZDCAD
|11
|USDCAD
|11
|EURCHF
|2
|NZDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|3.1K
|EURAUD
|-349
|NZDCAD
|311
|USDCAD
|937
|EURCHF
|185
|NZDCHF
|85
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +37.70 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +13.77 USD
Макс. убыток в серии: -20.12 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-8
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live04
|0.44 × 333
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
|
TitanFX-01
|0.55 × 77
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.68 × 53
|
RoboForex-Prime
|0.71 × 1964
|
AMarkets-Real
|0.81 × 32
|
RoboForex-ECN-3
|0.89 × 167
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|1.08 × 121
|
Darwinex-Live
|1.16 × 155
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.26 × 378
|
FXChoice-Pro Live
|1.31 × 29
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.33 × 6
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.33 × 3
|
Alpari-Pro.ECN
|1.43 × 30
|
EGlobalTrade-Cent1
|1.45 × 11
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
8%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
6
0%
81
75%
100%
2.21
1.02
USD
USD
4%
1:300