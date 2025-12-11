СигналыРазделы
Roman Loevskiy

Axiom Alpha

Roman Loevskiy
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 8%
RoboForex-Prime
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
81
Прибыльных трейдов:
61 (75.30%)
Убыточных трейдов:
20 (24.69%)
Лучший трейд:
37.70 USD
Худший трейд:
-12.64 USD
Общая прибыль:
150.74 USD (10 559 pips)
Общий убыток:
-67.99 USD (6 374 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (13.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
37.70 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.56%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.11
Длинных трейдов:
67 (82.72%)
Коротких трейдов:
14 (17.28%)
Профит фактор:
2.22
Мат. ожидание:
1.02 USD
Средняя прибыль:
2.47 USD
Средний убыток:
-3.40 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-20.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.12 USD (2)
Прирост в месяц:
5.05%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
20.12 USD (1.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.91% (20.12 USD)
По эквити:
3.99% (41.77 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 35
EURAUD 20
NZDCAD 13
USDCAD 11
EURCHF 1
NZDCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 38
EURAUD 20
NZDCAD 11
USDCAD 11
EURCHF 2
NZDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 3.1K
EURAUD -349
NZDCAD 311
USDCAD 937
EURCHF 185
NZDCHF 85
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +37.70 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +13.77 USD
Макс. убыток в серии: -20.12 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real17
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-8
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 4
Tickmill-Live04
0.44 × 333
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
TitanFX-01
0.55 × 77
Tickmill-Live
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.68 × 53
RoboForex-Prime
0.71 × 1964
AMarkets-Real
0.81 × 32
RoboForex-ECN-3
0.89 × 167
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.26 × 378
FXChoice-Pro Live
1.31 × 29
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.33 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.33 × 3
Alpari-Pro.ECN
1.43 × 30
EGlobalTrade-Cent1
1.45 × 11
Нет отзывов
2025.12.11 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.