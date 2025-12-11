SinaisSeções
Roman Loevskiy

Axiom Alpha

Roman Loevskiy
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD por mês
crescimento desde 2025 8%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
81
Negociações com lucro:
61 (75.30%)
Negociações com perda:
20 (24.69%)
Melhor negociação:
37.70 USD
Pior negociação:
-12.64 USD
Lucro bruto:
150.74 USD (10 559 pips)
Perda bruta:
-67.99 USD (6 374 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (13.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
37.70 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.69%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
4.11
Negociações longas:
67 (82.72%)
Negociações curtas:
14 (17.28%)
Fator de lucro:
2.22
Valor esperado:
1.02 USD
Lucro médio:
2.47 USD
Perda média:
-3.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-20.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-20.12 USD (2)
Crescimento mensal:
5.05%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
20.12 USD (1.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.91% (20.12 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.22% (65.13 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 35
EURAUD 20
NZDCAD 13
USDCAD 11
EURCHF 1
NZDCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 38
EURAUD 20
NZDCAD 11
USDCAD 11
EURCHF 2
NZDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 3.1K
EURAUD -349
NZDCAD 311
USDCAD 937
EURCHF 185
NZDCHF 85
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +37.70 USD
Pior negociação: -13 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +13.77 USD
Máxima perda consecutiva: -20.12 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real17
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-8
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 4
Tickmill-Live04
0.44 × 333
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
TitanFX-01
0.55 × 77
Tickmill-Live
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.68 × 53
RoboForex-Prime
0.71 × 1964
AMarkets-Real
0.81 × 32
RoboForex-ECN-3
0.89 × 167
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.26 × 378
FXChoice-Pro Live
1.31 × 29
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.33 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.33 × 3
Alpari-Pro.ECN
1.43 × 30
EGlobalTrade-Cent1
1.45 × 11
33 mais ...
Sem comentários
2025.12.11 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
