- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
81
Negociações com lucro:
61 (75.30%)
Negociações com perda:
20 (24.69%)
Melhor negociação:
37.70 USD
Pior negociação:
-12.64 USD
Lucro bruto:
150.74 USD (10 559 pips)
Perda bruta:
-67.99 USD (6 374 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (13.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
37.70 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.69%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
4.11
Negociações longas:
67 (82.72%)
Negociações curtas:
14 (17.28%)
Fator de lucro:
2.22
Valor esperado:
1.02 USD
Lucro médio:
2.47 USD
Perda média:
-3.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-20.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-20.12 USD (2)
Crescimento mensal:
5.05%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
20.12 USD (1.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.91% (20.12 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.22% (65.13 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|35
|EURAUD
|20
|NZDCAD
|13
|USDCAD
|11
|EURCHF
|1
|NZDCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|38
|EURAUD
|20
|NZDCAD
|11
|USDCAD
|11
|EURCHF
|2
|NZDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|3.1K
|EURAUD
|-349
|NZDCAD
|311
|USDCAD
|937
|EURCHF
|185
|NZDCHF
|85
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +37.70 USD
Pior negociação: -13 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +13.77 USD
Máxima perda consecutiva: -20.12 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-8
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live04
|0.44 × 333
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
|
TitanFX-01
|0.55 × 77
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.68 × 53
|
RoboForex-Prime
|0.71 × 1964
|
AMarkets-Real
|0.81 × 32
|
RoboForex-ECN-3
|0.89 × 167
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|1.08 × 121
|
Darwinex-Live
|1.16 × 155
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.26 × 378
|
FXChoice-Pro Live
|1.31 × 29
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.33 × 6
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.33 × 3
|
Alpari-Pro.ECN
|1.43 × 30
|
EGlobalTrade-Cent1
|1.45 × 11
