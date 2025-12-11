- Crescita
Trade:
59
Profit Trade:
46 (77.96%)
Loss Trade:
13 (22.03%)
Best Trade:
37.70 USD
Worst Trade:
-12.64 USD
Profitto lordo:
115.44 USD (8 063 pips)
Perdita lorda:
-53.97 USD (4 910 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (13.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.70 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.56%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.06
Long Trade:
49 (83.05%)
Short Trade:
10 (16.95%)
Fattore di profitto:
2.14
Profitto previsto:
1.04 USD
Profitto medio:
2.51 USD
Perdita media:
-4.15 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-20.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.12 USD (2)
Crescita mensile:
6.18%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
20.12 USD (1.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.91% (20.12 USD)
Per equità:
0.24% (2.49 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|24
|EURAUD
|20
|USDCAD
|9
|NZDCAD
|6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|28
|EURAUD
|20
|USDCAD
|8
|NZDCAD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2.4K
|EURAUD
|-349
|USDCAD
|541
|NZDCAD
|560
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +37.70 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +13.77 USD
Massima perdita consecutiva: -20.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-8
|0.00 × 2
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.44 × 333
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
|
TitanFX-01
|0.55 × 77
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.68 × 53
|
RoboForex-Prime
|0.71 × 1960
|
AMarkets-Real
|0.81 × 32
|
RoboForex-ECN-3
|0.90 × 165
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|1.08 × 121
|
Darwinex-Live
|1.16 × 155
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.26 × 378
|
FXChoice-Pro Live
|1.31 × 29
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.33 × 3
|
Alpari-Pro.ECN
|1.43 × 30
|
EGlobalTrade-Cent1
|1.45 × 11
|
GerchikCo-Live
|1.50 × 4
32 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
6%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
5
0%
59
77%
100%
2.13
1.04
USD
USD
2%
1:300