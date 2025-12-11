SegnaliSezioni
Roman Loevskiy

Axiom Alpha

Roman Loevskiy
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 6%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
59
Profit Trade:
46 (77.96%)
Loss Trade:
13 (22.03%)
Best Trade:
37.70 USD
Worst Trade:
-12.64 USD
Profitto lordo:
115.44 USD (8 063 pips)
Perdita lorda:
-53.97 USD (4 910 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (13.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.70 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.56%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.06
Long Trade:
49 (83.05%)
Short Trade:
10 (16.95%)
Fattore di profitto:
2.14
Profitto previsto:
1.04 USD
Profitto medio:
2.51 USD
Perdita media:
-4.15 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-20.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.12 USD (2)
Crescita mensile:
6.18%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
20.12 USD (1.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.91% (20.12 USD)
Per equità:
0.24% (2.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 24
EURAUD 20
USDCAD 9
NZDCAD 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 28
EURAUD 20
USDCAD 8
NZDCAD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 2.4K
EURAUD -349
USDCAD 541
NZDCAD 560
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +37.70 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +13.77 USD
Massima perdita consecutiva: -20.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-8
0.00 × 2
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.44 × 333
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
TitanFX-01
0.55 × 77
Tickmill-Live
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.68 × 53
RoboForex-Prime
0.71 × 1960
AMarkets-Real
0.81 × 32
RoboForex-ECN-3
0.90 × 165
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.26 × 378
FXChoice-Pro Live
1.31 × 29
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.33 × 3
Alpari-Pro.ECN
1.43 × 30
EGlobalTrade-Cent1
1.45 × 11
GerchikCo-Live
1.50 × 4
32 più
Non ci sono recensioni
2025.12.11 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
