Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real17 0.00 × 1 Exness-Real 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live17 0.00 × 1 Coinexx-Live 0.00 × 2 ICMarkets-Live14 0.00 × 3 RoboForex-ProCent-8 0.00 × 2 ICMarkets-Live10 0.00 × 1 ICMarkets-Live16 0.00 × 4 Tickmill-Live04 0.44 × 333 ICMarketsSC-Live03 0.48 × 120 TitanFX-01 0.55 × 77 Tickmill-Live 0.67 × 3 ICMarketsSC-Live25 0.68 × 53 RoboForex-Prime 0.71 × 1964 AMarkets-Real 0.81 × 32 RoboForex-ECN-3 0.89 × 167 ICMarketsSC-Live33 1.00 × 6 AxiTrader-US07-Live 1.08 × 121 Darwinex-Live 1.16 × 155 FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 1.26 × 378 FXChoice-Pro Live 1.31 × 29 RoboMarketsLLC-ECN-2 1.33 × 6 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 1.33 × 3 Alpari-Pro.ECN 1.43 × 30 EGlobalTrade-Cent1 1.45 × 11 noch 33 ...