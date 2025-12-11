SignaleKategorien
Roman Loevskiy

Axiom Alpha

Roman Loevskiy
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 1000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 9%
RoboForex-Prime
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
83
Gewinntrades:
62 (74.69%)
Verlusttrades:
21 (25.30%)
Bester Trade:
37.70 USD
Schlechtester Trade:
-12.64 USD
Bruttoprofit:
154.01 USD (10 724 pips)
Bruttoverlust:
-69.91 USD (6 514 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (13.77 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
37.70 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
6.30%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
4.18
Long-Positionen:
69 (83.13%)
Short-Positionen:
14 (16.87%)
Profit-Faktor:
2.20
Mathematische Gewinnerwartung:
1.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.48 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.33 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-20.12 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-20.12 USD (2)
Wachstum pro Monat :
4.46%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
20.12 USD (1.89%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.91% (20.12 USD)
Kapital:
6.22% (65.13 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 37
EURAUD 20
NZDCAD 13
USDCAD 11
EURCHF 1
NZDCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 40
EURAUD 20
NZDCAD 11
USDCAD 11
EURCHF 2
NZDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 3.1K
EURAUD -349
NZDCAD 311
USDCAD 937
EURCHF 185
NZDCHF 85
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +37.70 USD
Schlechtester Trade: -13 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +13.77 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -20.12 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real17
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-8
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 4
Tickmill-Live04
0.44 × 333
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
TitanFX-01
0.55 × 77
Tickmill-Live
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.68 × 53
RoboForex-Prime
0.71 × 1964
AMarkets-Real
0.81 × 32
RoboForex-ECN-3
0.89 × 167
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.26 × 378
FXChoice-Pro Live
1.31 × 29
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.33 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.33 × 3
Alpari-Pro.ECN
1.43 × 30
EGlobalTrade-Cent1
1.45 × 11
noch 33 ...
Keine Bewertungen
2025.12.11 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
