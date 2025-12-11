SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Axiom Alpha
Roman Loevskiy

Axiom Alpha

Roman Loevskiy
0 comentarios
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD al mes
incremento desde 2025 8%
RoboForex-Prime
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
81
Transacciones Rentables:
61 (75.30%)
Transacciones Irrentables:
20 (24.69%)
Mejor transacción:
37.70 USD
Peor transacción:
-12.64 USD
Beneficio Bruto:
150.74 USD (10 559 pips)
Pérdidas Brutas:
-67.99 USD (6 374 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (13.77 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
37.70 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
5.69%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
4.11
Transacciones Largas:
67 (82.72%)
Transacciones Cortas:
14 (17.28%)
Factor de Beneficio:
2.22
Beneficio Esperado:
1.02 USD
Beneficio medio:
2.47 USD
Pérdidas medias:
-3.40 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-20.12 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-20.12 USD (2)
Crecimiento al mes:
5.05%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
20.12 USD (1.89%)
Reducción relativa:
De balance:
1.91% (20.12 USD)
De fondos:
6.22% (65.13 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 35
EURAUD 20
NZDCAD 13
USDCAD 11
EURCHF 1
NZDCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 38
EURAUD 20
NZDCAD 11
USDCAD 11
EURCHF 2
NZDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 3.1K
EURAUD -349
NZDCAD 311
USDCAD 937
EURCHF 185
NZDCHF 85
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +37.70 USD
Peor transacción: -13 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +13.77 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -20.12 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real17
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-8
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 4
Tickmill-Live04
0.44 × 333
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
TitanFX-01
0.55 × 77
Tickmill-Live
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.68 × 53
RoboForex-Prime
0.71 × 1964
AMarkets-Real
0.81 × 32
RoboForex-ECN-3
0.89 × 167
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.26 × 378
FXChoice-Pro Live
1.31 × 29
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.33 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.33 × 3
Alpari-Pro.ECN
1.43 × 30
EGlobalTrade-Cent1
1.45 × 11
otros 33...
No hay comentarios
2025.12.11 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
