- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
81
Transacciones Rentables:
61 (75.30%)
Transacciones Irrentables:
20 (24.69%)
Mejor transacción:
37.70 USD
Peor transacción:
-12.64 USD
Beneficio Bruto:
150.74 USD (10 559 pips)
Pérdidas Brutas:
-67.99 USD (6 374 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (13.77 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
37.70 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
5.69%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
4.11
Transacciones Largas:
67 (82.72%)
Transacciones Cortas:
14 (17.28%)
Factor de Beneficio:
2.22
Beneficio Esperado:
1.02 USD
Beneficio medio:
2.47 USD
Pérdidas medias:
-3.40 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-20.12 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-20.12 USD (2)
Crecimiento al mes:
5.05%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
20.12 USD (1.89%)
Reducción relativa:
De balance:
1.91% (20.12 USD)
De fondos:
6.22% (65.13 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|35
|EURAUD
|20
|NZDCAD
|13
|USDCAD
|11
|EURCHF
|1
|NZDCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|38
|EURAUD
|20
|NZDCAD
|11
|USDCAD
|11
|EURCHF
|2
|NZDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|3.1K
|EURAUD
|-349
|NZDCAD
|311
|USDCAD
|937
|EURCHF
|185
|NZDCHF
|85
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +37.70 USD
Peor transacción: -13 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +13.77 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -20.12 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-8
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live04
|0.44 × 333
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
|
TitanFX-01
|0.55 × 77
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.68 × 53
|
RoboForex-Prime
|0.71 × 1964
|
AMarkets-Real
|0.81 × 32
|
RoboForex-ECN-3
|0.89 × 167
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|1.08 × 121
|
Darwinex-Live
|1.16 × 155
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.26 × 378
|
FXChoice-Pro Live
|1.31 × 29
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.33 × 6
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.33 × 3
|
Alpari-Pro.ECN
|1.43 × 30
|
EGlobalTrade-Cent1
|1.45 × 11
otros 33...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
1000 USD al mes
8%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
6
0%
81
75%
100%
2.21
1.02
USD
USD
6%
1:300