İşlemler:
59
Kârla kapanan işlemler:
46 (77.96%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (22.03%)
En iyi işlem:
37.70 USD
En kötü işlem:
-12.64 USD
Brüt kâr:
115.44 USD (8 063 pips)
Brüt zarar:
-53.97 USD (4 910 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (13.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
37.70 USD (1)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.56%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.06
Alış işlemleri:
49 (83.05%)
Satış işlemleri:
10 (16.95%)
Kâr faktörü:
2.14
Beklenen getiri:
1.04 USD
Ortalama kâr:
2.51 USD
Ortalama zarar:
-4.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-20.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.12 USD (2)
Aylık büyüme:
6.18%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
20.12 USD (1.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.91% (20.12 USD)
Varlığa göre:
0.24% (2.49 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|24
|EURAUD
|20
|USDCAD
|9
|NZDCAD
|6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|28
|EURAUD
|20
|USDCAD
|8
|NZDCAD
|6
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2.4K
|EURAUD
|-349
|USDCAD
|541
|NZDCAD
|560
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +37.70 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +13.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
