- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
79
盈利交易:
59 (74.68%)
亏损交易:
20 (25.32%)
最好交易:
8.85 USD
最差交易:
-6.88 USD
毛利:
109.12 USD (11 001 pips)
毛利亏损:
-42.28 USD (4 018 pips)
最大连续赢利:
12 (34.97 USD)
最大连续盈利:
34.97 USD (12)
夏普比率:
0.32
交易活动:
79.18%
最大入金加载:
16.16%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
23
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.80
长期交易:
37 (46.84%)
短期交易:
42 (53.16%)
利润因子:
2.58
预期回报:
0.85 USD
平均利润:
1.85 USD
平均损失:
-2.11 USD
最大连续失误:
5 (-15.71 USD)
最大连续亏损:
-17.61 USD (4)
每月增长:
26.54%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3.47 USD
最大值:
17.61 USD (7.06%)
相对跌幅:
结余:
7.40% (15.71 USD)
净值:
36.06% (89.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|67
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.85 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +34.97 USD
最大连续亏损: -15.71 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlackBullMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 13
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
FBS-Real-10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live02
|0.15 × 68
|
ICMarketsSC-Live27
|0.40 × 42
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 4
|
BlackBullMarkets-Live
|1.03 × 106
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
LiteFinance-ECN.com
|2.92 × 506
|
CMCMarkets1-Live
|3.00 × 13
|
FxPro.com-Real05
|5.00 × 1
|
FBS-Real-4
|8.60 × 35
|
ForexTime-Cent
|10.31 × 13
|
FBS-Real-8
|14.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
33%
0
0
USD
USD
267
USD
USD
6
100%
79
74%
79%
2.58
0.85
USD
USD
36%
1:500