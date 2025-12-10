- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
79
利益トレード:
59 (74.68%)
損失トレード:
20 (25.32%)
ベストトレード:
8.85 USD
最悪のトレード:
-6.88 USD
総利益:
109.12 USD (11 001 pips)
総損失:
-42.28 USD (4 018 pips)
最大連続の勝ち:
12 (34.97 USD)
最大連続利益:
34.97 USD (12)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
80.20%
最大入金額:
16.16%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.80
長いトレード:
37 (46.84%)
短いトレード:
42 (53.16%)
プロフィットファクター:
2.58
期待されたペイオフ:
0.85 USD
平均利益:
1.85 USD
平均損失:
-2.11 USD
最大連続の負け:
5 (-15.71 USD)
最大連続損失:
-17.61 USD (4)
月間成長:
26.54%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.47 USD
最大の:
17.61 USD (7.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.40% (15.71 USD)
エクイティによる:
36.06% (89.96 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|67
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8.85 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +34.97 USD
最大連続損失: -15.71 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlackBullMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 13
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
FBS-Real-10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live02
|0.15 × 68
|
ICMarketsSC-Live27
|0.40 × 42
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 4
|
BlackBullMarkets-Live
|1.03 × 106
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
LiteFinance-ECN.com
|2.92 × 506
|
CMCMarkets1-Live
|3.00 × 13
|
FxPro.com-Real05
|5.00 × 1
|
FBS-Real-4
|8.60 × 35
|
ForexTime-Cent
|10.31 × 13
|
FBS-Real-8
|14.00 × 1
レビューなし
