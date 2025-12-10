- Büyüme
İşlemler:
63
Kârla kapanan işlemler:
47 (74.60%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (25.40%)
En iyi işlem:
7.66 USD
En kötü işlem:
-5.63 USD
Brüt kâr:
74.15 USD (7 583 pips)
Brüt zarar:
-24.67 USD (2 157 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (8.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.23 USD (5)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.97%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.15
Alış işlemleri:
33 (52.38%)
Satış işlemleri:
30 (47.62%)
Kâr faktörü:
3.01
Beklenen getiri:
0.79 USD
Ortalama kâr:
1.58 USD
Ortalama zarar:
-1.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-15.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.71 USD (5)
Aylık büyüme:
24.74%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.47 USD
Maksimum:
15.71 USD (7.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
5.76% (14.37 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|49
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|5.4K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.66 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +8.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.71 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 13
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
FBS-Real-10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live02
|0.15 × 68
|
ICMarketsSC-Live27
|0.40 × 42
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 4
|
BlackBullMarkets-Live
|1.03 × 106
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
LiteFinance-ECN.com
|2.92 × 506
|
CMCMarkets1-Live
|3.00 × 13
|
FxPro.com-Real05
|5.00 × 1
|
FBS-Real-4
|8.60 × 35
|
ForexTime-Cent
|10.31 × 13
|
FBS-Real-8
|14.00 × 1
İnceleme yok
