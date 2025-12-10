- Crescita
Trade:
63
Profit Trade:
47 (74.60%)
Loss Trade:
16 (25.40%)
Best Trade:
7.66 USD
Worst Trade:
-5.63 USD
Profitto lordo:
74.15 USD (7 583 pips)
Perdita lorda:
-24.67 USD (2 157 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (8.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.23 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.97%
Ultimo trade:
53 minuti fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.15
Long Trade:
33 (52.38%)
Short Trade:
30 (47.62%)
Fattore di profitto:
3.01
Profitto previsto:
0.79 USD
Profitto medio:
1.58 USD
Perdita media:
-1.54 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-15.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.71 USD (5)
Crescita mensile:
24.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.47 USD
Massimale:
15.71 USD (7.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
5.76% (14.37 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|49
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|5.4K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.66 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +8.95 USD
Massima perdita consecutiva: -15.71 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 13
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
FBS-Real-10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live02
|0.15 × 68
|
ICMarketsSC-Live27
|0.40 × 42
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 4
|
BlackBullMarkets-Live
|1.03 × 106
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
LiteFinance-ECN.com
|2.92 × 506
|
CMCMarkets1-Live
|3.00 × 13
|
FxPro.com-Real05
|5.00 × 1
|
FBS-Real-4
|8.60 × 35
|
ForexTime-Cent
|10.31 × 13
|
FBS-Real-8
|14.00 × 1
