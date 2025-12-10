- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
79
Transacciones Rentables:
59 (74.68%)
Transacciones Irrentables:
20 (25.32%)
Mejor transacción:
8.85 USD
Peor transacción:
-6.88 USD
Beneficio Bruto:
109.12 USD (11 001 pips)
Pérdidas Brutas:
-42.28 USD (4 018 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (34.97 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
34.97 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.32
Actividad comercial:
80.20%
Carga máxima del depósito:
16.16%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
3.80
Transacciones Largas:
37 (46.84%)
Transacciones Cortas:
42 (53.16%)
Factor de Beneficio:
2.58
Beneficio Esperado:
0.85 USD
Beneficio medio:
1.85 USD
Pérdidas medias:
-2.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-15.71 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-17.61 USD (4)
Crecimiento al mes:
26.54%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.47 USD
Máxima:
17.61 USD (7.06%)
Reducción relativa:
De balance:
7.40% (15.71 USD)
De fondos:
36.06% (89.96 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|67
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +8.85 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +34.97 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -15.71 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlackBullMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 13
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
FBS-Real-10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live02
|0.15 × 68
|
ICMarketsSC-Live27
|0.40 × 42
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 4
|
BlackBullMarkets-Live
|1.03 × 106
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
LiteFinance-ECN.com
|2.92 × 506
|
CMCMarkets1-Live
|3.00 × 13
|
FxPro.com-Real05
|5.00 × 1
|
FBS-Real-4
|8.60 × 35
|
ForexTime-Cent
|10.31 × 13
|
FBS-Real-8
|14.00 × 1
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
33%
0
0
USD
USD
267
USD
USD
6
100%
79
74%
80%
2.58
0.85
USD
USD
36%
1:500