리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlackBullMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ForexTimeFXTM-ECN 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 EGlobal-Cent4 0.00 × 1 Pepperstone-Edge02 0.00 × 1 ACYSecurities-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live22 0.00 × 13 VantageInternational-Live 22 0.00 × 1 FBS-Real-10 0.00 × 1 FBS-Real-6 0.00 × 1 VantageFXInternational-Live 2 0.00 × 1 VantageFXInternational-Live 4 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 7 ICMarkets-Live02 0.15 × 68 ICMarketsSC-Live27 0.40 × 42 ICMarketsSC-Live31 1.00 × 1 Pepperstone-Demo01 1.00 × 4 BlackBullMarkets-Live 1.03 × 106 FusionMarkets-Live 2.00 × 1 LiteFinance-ECN.com 2.92 × 506 CMCMarkets1-Live 3.00 × 13 FxPro.com-Real05 5.00 × 1 FBS-Real-4 8.60 × 35 ForexTime-Cent 10.31 × 13 FBS-Real-8 14.00 × 1 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오