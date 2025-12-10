- 자본
- 축소
트레이드:
106
이익 거래:
78 (73.58%)
손실 거래:
28 (26.42%)
최고의 거래:
8.85 USD
최악의 거래:
-6.88 USD
총 수익:
146.37 USD (14 647 pips)
총 손실:
-50.07 USD (4 831 pips)
연속 최대 이익:
12 (34.97 USD)
연속 최대 이익:
34.97 USD (12)
샤프 비율:
0.36
거래 활동:
71.92%
최대 입금량:
16.16%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
5.47
롱(주식매수):
52 (49.06%)
숏(주식차입매도):
54 (50.94%)
수익 요인:
2.92
기대수익:
0.91 USD
평균 이익:
1.88 USD
평균 손실:
-1.79 USD
연속 최대 손실:
5 (-15.71 USD)
연속 최대 손실:
-17.61 USD (4)
월별 성장률:
20.37%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.47 USD
최대한의:
17.61 USD (7.06%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.40% (15.71 USD)
자본금별:
36.06% (89.96 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|106
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|96
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|9.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +8.85 USD
최악의 거래: -7 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +34.97 USD
연속 최대 손실: -15.71 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlackBullMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 13
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
FBS-Real-10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live02
|0.15 × 68
|
ICMarketsSC-Live27
|0.40 × 42
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 4
|
BlackBullMarkets-Live
|1.03 × 106
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
LiteFinance-ECN.com
|2.92 × 506
|
CMCMarkets1-Live
|3.00 × 13
|
FxPro.com-Real05
|5.00 × 1
|
FBS-Real-4
|8.60 × 35
|
ForexTime-Cent
|10.31 × 13
|
FBS-Real-8
|14.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
48%
0
0
USD
USD
296
USD
USD
9
100%
106
73%
72%
2.92
0.91
USD
USD
36%
1:500