Trades insgesamt:
88
Gewinntrades:
65 (73.86%)
Verlusttrades:
23 (26.14%)
Bester Trade:
8.85 USD
Schlechtester Trade:
-6.88 USD
Bruttoprofit:
120.09 USD (12 023 pips)
Bruttoverlust:
-47.54 USD (4 603 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (34.97 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
34.97 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
81.22%
Max deposit load:
16.16%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
4.12
Long-Positionen:
38 (43.18%)
Short-Positionen:
50 (56.82%)
Profit-Faktor:
2.53
Mathematische Gewinnerwartung:
0.82 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.85 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.07 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-15.71 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-17.61 USD (4)
Wachstum pro Monat :
17.23%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.47 USD
Maximaler:
17.61 USD (7.06%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.40% (15.71 USD)
Kapital:
36.06% (89.96 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|88
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|73
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|7.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Bester Trade: +8.85 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +34.97 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -15.71 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlackBullMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 13
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
FBS-Real-10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live02
|0.15 × 68
|
ICMarketsSC-Live27
|0.40 × 42
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 4
|
BlackBullMarkets-Live
|1.03 × 106
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
LiteFinance-ECN.com
|2.92 × 506
|
CMCMarkets1-Live
|3.00 × 13
|
FxPro.com-Real05
|5.00 × 1
|
FBS-Real-4
|8.60 × 35
|
ForexTime-Cent
|10.31 × 13
|
FBS-Real-8
|14.00 × 1
