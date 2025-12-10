СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / AlgoWave FX
Pitt Petruschke

AlgoWave FX

Pitt Petruschke
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 33%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
79
Прибыльных трейдов:
59 (74.68%)
Убыточных трейдов:
20 (25.32%)
Лучший трейд:
8.85 USD
Худший трейд:
-6.88 USD
Общая прибыль:
109.12 USD (11 001 pips)
Общий убыток:
-42.28 USD (4 018 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (34.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
34.97 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
76.95%
Макс. загрузка депозита:
16.16%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.80
Длинных трейдов:
37 (46.84%)
Коротких трейдов:
42 (53.16%)
Профит фактор:
2.58
Мат. ожидание:
0.85 USD
Средняя прибыль:
1.85 USD
Средний убыток:
-2.11 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-15.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-17.61 USD (4)
Прирост в месяц:
26.54%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.47 USD
Максимальная:
17.61 USD (7.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.40% (15.71 USD)
По эквити:
36.06% (89.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 79
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 67
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8.85 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +34.97 USD
Макс. убыток в серии: -15.71 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 13
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
FBS-Real-10
0.00 × 1
FBS-Real-6
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 7
ICMarkets-Live02
0.15 × 68
ICMarketsSC-Live27
0.40 × 42
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 1
Pepperstone-Demo01
1.00 × 4
BlackBullMarkets-Live
1.03 × 106
FusionMarkets-Live
2.00 × 1
LiteFinance-ECN.com
2.92 × 506
CMCMarkets1-Live
3.00 × 13
FxPro.com-Real05
5.00 × 1
FBS-Real-4
8.60 × 35
ForexTime-Cent
10.31 × 13
FBS-Real-8
14.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.10 17:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AlgoWave FX
30 USD в месяц
33%
0
0
USD
267
USD
6
100%
79
74%
77%
2.58
0.85
USD
36%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.