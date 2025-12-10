- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
79
Прибыльных трейдов:
59 (74.68%)
Убыточных трейдов:
20 (25.32%)
Лучший трейд:
8.85 USD
Худший трейд:
-6.88 USD
Общая прибыль:
109.12 USD (11 001 pips)
Общий убыток:
-42.28 USD (4 018 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (34.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
34.97 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
76.95%
Макс. загрузка депозита:
16.16%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.80
Длинных трейдов:
37 (46.84%)
Коротких трейдов:
42 (53.16%)
Профит фактор:
2.58
Мат. ожидание:
0.85 USD
Средняя прибыль:
1.85 USD
Средний убыток:
-2.11 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-15.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-17.61 USD (4)
Прирост в месяц:
26.54%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.47 USD
Максимальная:
17.61 USD (7.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.40% (15.71 USD)
По эквити:
36.06% (89.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|67
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8.85 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +34.97 USD
Макс. убыток в серии: -15.71 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 13
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
FBS-Real-10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live02
|0.15 × 68
|
ICMarketsSC-Live27
|0.40 × 42
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 4
|
BlackBullMarkets-Live
|1.03 × 106
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
LiteFinance-ECN.com
|2.92 × 506
|
CMCMarkets1-Live
|3.00 × 13
|
FxPro.com-Real05
|5.00 × 1
|
FBS-Real-4
|8.60 × 35
|
ForexTime-Cent
|10.31 × 13
|
FBS-Real-8
|14.00 × 1
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
33%
0
0
USD
USD
267
USD
USD
6
100%
79
74%
77%
2.58
0.85
USD
USD
36%
1:500