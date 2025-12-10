- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
79
Negociações com lucro:
59 (74.68%)
Negociações com perda:
20 (25.32%)
Melhor negociação:
8.85 USD
Pior negociação:
-6.88 USD
Lucro bruto:
109.12 USD (11 001 pips)
Perda bruta:
-42.28 USD (4 018 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (34.97 USD)
Máximo lucro consecutivo:
34.97 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
80.20%
Depósito máximo carregado:
16.16%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.80
Negociações longas:
37 (46.84%)
Negociações curtas:
42 (53.16%)
Fator de lucro:
2.58
Valor esperado:
0.85 USD
Lucro médio:
1.85 USD
Perda média:
-2.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-15.71 USD)
Máxima perda consecutiva:
-17.61 USD (4)
Crescimento mensal:
26.54%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.47 USD
Máximo:
17.61 USD (7.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.40% (15.71 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.06% (89.96 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|67
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +8.85 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +34.97 USD
Máxima perda consecutiva: -15.71 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 13
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
FBS-Real-10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live02
|0.15 × 68
|
ICMarketsSC-Live27
|0.40 × 42
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 4
|
BlackBullMarkets-Live
|1.03 × 106
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
LiteFinance-ECN.com
|2.92 × 506
|
CMCMarkets1-Live
|3.00 × 13
|
FxPro.com-Real05
|5.00 × 1
|
FBS-Real-4
|8.60 × 35
|
ForexTime-Cent
|10.31 × 13
|
FBS-Real-8
|14.00 × 1
