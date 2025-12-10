- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
152
盈利交易:
105 (69.07%)
亏损交易:
47 (30.92%)
最好交易:
334.50 USD
最差交易:
-203.32 USD
毛利:
6 613.14 USD (937 833 pips)
毛利亏损:
-2 183.03 USD (1 423 638 pips)
最大连续赢利:
11 (626.76 USD)
最大连续盈利:
729.61 USD (8)
夏普比率:
0.37
交易活动:
61.30%
最大入金加载:
0.76%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
19 小时
采收率:
9.31
长期交易:
94 (61.84%)
短期交易:
58 (38.16%)
利润因子:
3.03
预期回报:
29.15 USD
平均利润:
62.98 USD
平均损失:
-46.45 USD
最大连续失误:
4 (-129.50 USD)
最大连续亏损:
-426.74 USD (3)
每月增长:
6.06%
年度预测:
73.56%
算法交易:
17%
结余跌幅:
绝对:
159.64 USD
最大值:
475.93 USD (1.73%)
相对跌幅:
结余:
1.89% (475.93 USD)
净值:
0.57% (143.68 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|131
|BTCUSD
|16
|USDJPY
|2
|ETHUSD
|1
|EURUSD
|1
|USOil
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|4.5K
|BTCUSD
|9
|USDJPY
|-1
|ETHUSD
|-11
|EURUSD
|-58
|USOil
|-1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|159K
|BTCUSD
|-641K
|USDJPY
|-37
|ETHUSD
|-3.5K
|EURUSD
|-39
|USOil
|-52
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +334.50 USD
最差交易: -203 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +626.76 USD
最大连续亏损: -129.50 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
19%
0
0
USD
USD
25K
USD
USD
23
17%
152
69%
61%
3.02
29.15
USD
USD
2%
1:100