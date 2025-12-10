SignaleKategorien
Daryn Doldashev

Quant Aurum

Daryn Doldashev
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
23 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 19%
Baazex-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
152
Gewinntrades:
105 (69.07%)
Verlusttrades:
47 (30.92%)
Bester Trade:
334.50 USD
Schlechtester Trade:
-203.32 USD
Bruttoprofit:
6 613.14 USD (937 833 pips)
Bruttoverlust:
-2 183.03 USD (1 423 638 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (626.76 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
729.61 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.37
Trading-Aktivität:
46.41%
Max deposit load:
0.76%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
9.31
Long-Positionen:
94 (61.84%)
Short-Positionen:
58 (38.16%)
Profit-Faktor:
3.03
Mathematische Gewinnerwartung:
29.15 USD
Durchschnittlicher Profit:
62.98 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-46.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-129.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-426.74 USD (3)
Wachstum pro Monat :
4.79%
Jahresprognose:
58.15%
Algo-Trading:
17%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
159.64 USD
Maximaler:
475.93 USD (1.73%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.89% (475.93 USD)
Kapital:
0.57% (143.68 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 131
BTCUSD 16
USDJPY 2
ETHUSD 1
EURUSD 1
USOil 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 4.5K
BTCUSD 9
USDJPY -1
ETHUSD -11
EURUSD -58
USOil -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 159K
BTCUSD -641K
USDJPY -37
ETHUSD -3.5K
EURUSD -39
USOil -52
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +334.50 USD
Schlechtester Trade: -203 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +626.76 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -129.50 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Baazex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 11
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FxPro-MT5
0.36 × 11
Keine Bewertungen
