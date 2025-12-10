- Wachstum
Trades insgesamt:
152
Gewinntrades:
105 (69.07%)
Verlusttrades:
47 (30.92%)
Bester Trade:
334.50 USD
Schlechtester Trade:
-203.32 USD
Bruttoprofit:
6 613.14 USD (937 833 pips)
Bruttoverlust:
-2 183.03 USD (1 423 638 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (626.76 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
729.61 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.37
Trading-Aktivität:
46.41%
Max deposit load:
0.76%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
9.31
Long-Positionen:
94 (61.84%)
Short-Positionen:
58 (38.16%)
Profit-Faktor:
3.03
Mathematische Gewinnerwartung:
29.15 USD
Durchschnittlicher Profit:
62.98 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-46.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-129.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-426.74 USD (3)
Wachstum pro Monat :
4.79%
Jahresprognose:
58.15%
Algo-Trading:
17%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
159.64 USD
Maximaler:
475.93 USD (1.73%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.89% (475.93 USD)
Kapital:
0.57% (143.68 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|131
|BTCUSD
|16
|USDJPY
|2
|ETHUSD
|1
|EURUSD
|1
|USOil
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|4.5K
|BTCUSD
|9
|USDJPY
|-1
|ETHUSD
|-11
|EURUSD
|-58
|USOil
|-1
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|159K
|BTCUSD
|-641K
|USDJPY
|-37
|ETHUSD
|-3.5K
|EURUSD
|-39
|USOil
|-52
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +334.50 USD
Schlechtester Trade: -203 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +626.76 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -129.50 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Baazex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
