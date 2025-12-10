SignauxSections
Daryn Doldashev

Quant Aurum

Daryn Doldashev
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
0%
Baazex-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
133
Bénéfice trades:
89 (66.91%)
Perte trades:
44 (33.08%)
Meilleure transaction:
334.50 USD
Pire transaction:
-203.32 USD
Bénéfice brut:
5 719.17 USD (905 629 pips)
Perte brute:
-2 129.74 USD (1 418 311 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (626.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
729.61 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.34
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.76%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
7.54
Longs trades:
82 (61.65%)
Courts trades:
51 (38.35%)
Facteur de profit:
2.69
Rendement attendu:
26.99 USD
Bénéfice moyen:
64.26 USD
Perte moyenne:
-48.40 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-129.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-426.74 USD (3)
Croissance mensuelle:
3.89%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
18%
Prélèvement par solde:
Absolu:
159.64 USD
Maximal:
475.93 USD (1.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.54% (134.41 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 113
BTCUSD 16
USDJPY 2
ETHUSD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 3.7K
BTCUSD 9
USDJPY -1
ETHUSD -11
EURUSD -58
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 132K
BTCUSD -641K
USDJPY -37
ETHUSD -3.5K
EURUSD -39
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +334.50 USD
Pire transaction: -203 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +626.76 USD
Perte consécutive maximale: -129.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Baazex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 11
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FxPro-MT5
0.36 × 11
Aucun avis
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.