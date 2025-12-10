- Incremento
Total de Trades:
152
Transacciones Rentables:
105 (69.07%)
Transacciones Irrentables:
47 (30.92%)
Mejor transacción:
334.50 USD
Peor transacción:
-203.32 USD
Beneficio Bruto:
6 613.14 USD (937 833 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 183.03 USD (1 423 638 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (626.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
729.61 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.37
Actividad comercial:
46.41%
Carga máxima del depósito:
0.76%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
9.31
Transacciones Largas:
94 (61.84%)
Transacciones Cortas:
58 (38.16%)
Factor de Beneficio:
3.03
Beneficio Esperado:
29.15 USD
Beneficio medio:
62.98 USD
Pérdidas medias:
-46.45 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-129.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-426.74 USD (3)
Crecimiento al mes:
4.79%
Pronóstico anual:
58.15%
Trading algorítmico:
17%
Reducción de balance:
Absoluto:
159.64 USD
Máxima:
475.93 USD (1.73%)
Reducción relativa:
De balance:
1.89% (475.93 USD)
De fondos:
0.57% (143.68 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|131
|BTCUSD
|16
|USDJPY
|2
|ETHUSD
|1
|EURUSD
|1
|USOil
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|4.5K
|BTCUSD
|9
|USDJPY
|-1
|ETHUSD
|-11
|EURUSD
|-58
|USOil
|-1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|159K
|BTCUSD
|-641K
|USDJPY
|-37
|ETHUSD
|-3.5K
|EURUSD
|-39
|USOil
|-52
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Mejor transacción: +334.50 USD
Peor transacción: -203 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +626.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -129.50 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Baazex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 11
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5
|0.36 × 11
