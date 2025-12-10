SeñalesSecciones
Daryn Doldashev

Quant Aurum

Daryn Doldashev
Fiabilidad
23 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 19%
Baazex-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
152
Transacciones Rentables:
105 (69.07%)
Transacciones Irrentables:
47 (30.92%)
Mejor transacción:
334.50 USD
Peor transacción:
-203.32 USD
Beneficio Bruto:
6 613.14 USD (937 833 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 183.03 USD (1 423 638 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (626.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
729.61 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.37
Actividad comercial:
46.41%
Carga máxima del depósito:
0.76%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
9.31
Transacciones Largas:
94 (61.84%)
Transacciones Cortas:
58 (38.16%)
Factor de Beneficio:
3.03
Beneficio Esperado:
29.15 USD
Beneficio medio:
62.98 USD
Pérdidas medias:
-46.45 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-129.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-426.74 USD (3)
Crecimiento al mes:
4.79%
Pronóstico anual:
58.15%
Trading algorítmico:
17%
Reducción de balance:
Absoluto:
159.64 USD
Máxima:
475.93 USD (1.73%)
Reducción relativa:
De balance:
1.89% (475.93 USD)
De fondos:
0.57% (143.68 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 131
BTCUSD 16
USDJPY 2
ETHUSD 1
EURUSD 1
USOil 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 4.5K
BTCUSD 9
USDJPY -1
ETHUSD -11
EURUSD -58
USOil -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 159K
BTCUSD -641K
USDJPY -37
ETHUSD -3.5K
EURUSD -39
USOil -52
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +334.50 USD
Peor transacción: -203 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +626.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -129.50 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Baazex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 11
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FxPro-MT5
0.36 × 11
