- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
152
Negociações com lucro:
105 (69.07%)
Negociações com perda:
47 (30.92%)
Melhor negociação:
334.50 USD
Pior negociação:
-203.32 USD
Lucro bruto:
6 613.14 USD (937 833 pips)
Perda bruta:
-2 183.03 USD (1 423 638 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (626.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
729.61 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.37
Atividade de negociação:
46.41%
Depósito máximo carregado:
0.76%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
9.31
Negociações longas:
94 (61.84%)
Negociações curtas:
58 (38.16%)
Fator de lucro:
3.03
Valor esperado:
29.15 USD
Lucro médio:
62.98 USD
Perda média:
-46.45 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-129.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-426.74 USD (3)
Crescimento mensal:
4.79%
Previsão anual:
58.15%
Algotrading:
17%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
159.64 USD
Máximo:
475.93 USD (1.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.89% (475.93 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.57% (143.68 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|131
|BTCUSD
|16
|USDJPY
|2
|ETHUSD
|1
|EURUSD
|1
|USOil
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|4.5K
|BTCUSD
|9
|USDJPY
|-1
|ETHUSD
|-11
|EURUSD
|-58
|USOil
|-1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|159K
|BTCUSD
|-641K
|USDJPY
|-37
|ETHUSD
|-3.5K
|EURUSD
|-39
|USOil
|-52
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +334.50 USD
Pior negociação: -203 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +626.76 USD
Máxima perda consecutiva: -129.50 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Baazex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 11
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5
|0.36 × 11
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
19%
0
0
USD
USD
25K
USD
USD
23
17%
152
69%
46%
3.02
29.15
USD
USD
2%
1:100