A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Baazex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 2 EurotradeSA-Server-1 0.00 × 11 Exness-MT5Real5 0.00 × 2 Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 1 FxPro-MT5 0.36 × 11 Faça o login ou registrar Para estatísticas em detalhe,ou